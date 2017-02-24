南臺科技大學EMBA學友會 2017新春團拜 『校園走春迎新願 金雞報喜好運來』



(中央社訊息服務20170224 17:21:50)南臺科技大學EMBA學友會每年皆會舉辦校友新春踏青團拜暨餐會，今(106) EMBA學友會特別在(本)月11日元宵節當天，首次選在南臺校園走春，邀約EMBA校友、南臺科大戴謙校長、副校長們、教務長等校內多位師長，亦包含南臺校友總會、台南校友會、老闆娘促進交流會等團體與校外成大、義大、兩岸EMBA聯合會南部分會等伙伴近300人熱情參與，一起歡慶元宵，共迎如意好時雞。



南臺科技大學EMBA學友會活動，由理事長蘇永昌先行籌組「新春團拜活動工作小組」，著手規劃活動內容、表演節目，除打破昔日戶外團拜地點，首創南臺校園內走春。活動當天寒流來襲又遇凌晨台南地區發生震度5.6地震，但天佑台南，無任何傷故；也督促著校友們，起個大早，不畏寒風細雨，更加珍惜這種相聚互動機會。同時特別邀請台中振興兩廣醒獅團，藉由主要的「採青」舞法動作，祈願「吉祥」與「幸福」，繞行校園一周，期校園諸事安好，業務圓滿；同時醒獅團也表演梅花樁等特技舞法。此外高雄阿蓮鳳鳴跳鼓陣的「板凳上下腰、以口取物」等技藝，讓所有參與人員讚聲連連，看得目瞪口呆。



在三連堂附近另設有車輪餅，棉花糖等懷舊點心站;以及活動紀念大頭貼拍攝，空飄造型汽球等創造同樂回憶設施。團拜活動小組也安排校友們參訪設於生活機能館7F的古機械科技館；以及1F飛鏢技擊館的掌握時機致勝挑戰，校友們不約而同地說，這次的校園走春的確與眾不同。



近午於三連堂內用餐，南臺科大戴謙校長發給每位參加者開春紅包，大家互道恭喜，祝福彼此在新的一年嬴得好先雞。戴校長表示，EMBA的學習是一領導與統御能力的精進；EMBA校友們菁英薈萃，去(105)年吳孟融、莫素娟與吳家德三位校友，分別以「產品創新」、「社會公益創新」及「服務創新」入選《經理人月刊》所舉辦之「100MVP經理人」傑出MVP經理人殊榮。在農曆過年前也得知，EMBA學友會第一屆創會理事長黃建豐也榮獲 「交通部觀光局 2017年優良觀光產業及其從業人員表揚甄選」個人組總經理大奬。相信在南臺EMBA的修課學習過程中，師長、同學、學長姐間的互動，無私分享所學所知，進而達到的教學相長效能，也提供了多數EMBA學員、校友，經營與事業管理的真諦與再發展的理念。



EMBA學友會理事長蘇永昌除感謝新春團拜活動工作團隊的用心外；亦對大家不畏寒流來襲，帶著熱情前來感動。蘇理事長表示，第六屆EMBA學友會理監事會將在4月缷任，但期校友們仍秉持初衷，持續支持學友會所有運行作業，只有大家的參與，學友會才可突破年紀，級別的間隔，彼此緊密連結，共同成長的永續傳承。餐間大家除享用精緻美食外，蘇理事長及多位學長、姐們也提供了豐富的摸彩獎品，席間隨著中獎校友的驚叫與歡呼聲，首次校園走春活動在充滿融洽歡樂的氣氛中告一段落。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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