2017大學博覽會登場─亞洲大學設攤提供生命徵象監測儀、血氧飽和濃度監測儀、身體組成分析儀、骨密度機等儀器，讓考生與家長體驗！



(中央社訊息服務20170224 17:07:48)2017大學博覽會今天在臺中朝馬工商展覽中心登場，亞洲大學設置健康檢查站，利用生命徵象監測儀、血氧飽和濃度監測儀、身體組成分析儀、骨密度機等儀器，幫助考生及家長健康檢查服務，檢測生命徵象、血氧飽和濃度、身體脂肪、肌肉組成及骨質密度狀況等，現場詢問度高，臺中市長林佳龍在亞大創辦人蔡長海、校長蔡進發陪同下，到亞大攤位參觀，對亞大護理系學生充當「奶爸」角色感到興趣。



蔡長海創辦人在大學博覽會中致詞說，感謝中時集團支持高教體系，搭起很好的平台，在台中舉辦大學博覽會，讓中部學生也能瞭解全台各大學校院辦學特色，停、看、聽進而選擇就讀學系，受惠.良多，各校也能展現辦學策略、辦學特色，招收最適當的學生，同時也可以彼此學習各校辦學特色，力求進步，看到今天湧進大批的中生前來參觀，相信中時集團在台中辦大學博覽會的抉擇是對的，希望明年一定要擴大舉辦。



亞大護理系主任吳樺姍、楊于萱講師今天帶領5名護理系學生，在大學博覽攤位上提供健康檢查服務，臺中華盛頓中學、嘉義協志中學考生當場接受檢查，協志中學吳姓同學直呼：「原來健檢服務檢查，竟如此是神奇，馬上知道狀況！」吳樺姍主任說，亞大附屬醫院成功營運，讓護理系、心理系、聽語系、視光系、職能治療系、保健營養系、學士後獸醫系學生有實作場域，如護理系已是第四年招生，將來護理師到亞大附屬醫院上班，月薪保證50K歡迎有興趣的考生選讀。



「作育英才投資不可少，亞大更祭出全台最高的新生獎學金，最高領取480萬元，引起不少考生及家長關注！」亞大副校長兼教務長陳大正指出，亞大還與106家知名品牌企業簽約合作，保證1千人就業，另設5千萬元微創基金，協助在校生、校友創業；校內也定期開辦夜間免費證照班、英檢及托福班，還要新開國考班，提升亞大學生職場競爭力。



值得一提的是，創校16年的亞洲大學，國內外學術排名大躍進，不但連續12年獲教育部評為「教學卓越」大學，榮獲英國泰晤士報評為全球最年輕的「五個百大」大學；另亞洲大學榮獲「美國新聞與世界報導」全球最佳大學排名第969名，全台第16名，此外，《Cheers》雜誌所辦2017「TOP20」辦學績優大學，亞洲大學是全台第4名，連續3年私校第2名，與台大、台科大、北科大頂尖大學同列前5名。



訊息來源：亞洲大學



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