最年輕得主！ 第一科大校友魏季宏連續15年致力公益 獲頒十大艾馨獎



(中央社訊息服務20170224 16:49:09)「幫助別人的同時，自己也會受益良多」國立高雄第一科技大學（簡稱第一科大）管理學院博士班校友魏季宏自國中畢業後，已連續15年從事志工服務從不間斷，公益足跡踏遍南台灣各育幼院、養老院等社福機構，魏季宏日前獲頒第20屆十大艾馨獎，也是當屆最年輕得主。



出身台南的魏季宏，因為喜愛與人互動，國中畢業那年暑假參加台南市文化局辦理的古蹟解說員培訓，自此開啟他志工服務之路。他笑說，從高中開始，幾乎逢假日就獻身公益，從不間斷，數一數日子也15個年頭了。受訪前夕，他才結束上個周末台南恩友中心舉辦送餐給街友的活動；再往前推一個周末，他則前往台南將軍及北門兩地指導當地小朋友口語表達技巧，並推廣說好話、做好事的運動。



魏季宏時刻以座右銘「當您為別人著想，也就等於為自己想」惕勵自己，他說，當志工沒有入門條件，只要心存熱情、善念，願意放下身段，隨時隨地都能當志工。這幾年，他跑遍近百間養老院，有時候吆喝志同道合的夥伴，開著一輛車就出發，讓他感觸最深的是「在養老院看盡生老病死，沒有什麼比健康更重要」，魏季宏感慨，「上回去的時候還在跟這些長輩們聊天，下次再去的時候才發現人已不在人世，怎麼說離開就離開了呢？」



不限任何單位或團體，只要哪裡需要志工，魏季宏就往哪裡去，無論是到育幼院指導作業，到養老院陪伴老人聊天、按摩、餵食，或是參與社區改造、淨灘活動等。除此之外，擁有500多張證照的魏季宏在第一科大成立「證照輔導社」，一來指導學弟妹考取證照，提升職場競爭力；二來他希望推動以專業服務他人，盼發揮相乘效果，有空便號召學弟妹到社區幫忙，義務教育電腦。



至今他已輔導超過5,000張證照人次，他常鼓勵學弟妹考到證照要活用，最實在的方式就是到各地當志工，不論教學或行政服務，未來他計畫到監獄教授受刑人電腦技能，助他們習得一技之長。



「無論做任何事都要站在利他的角度去想」，魏季宏說會秉持這個理念繼續做志工直到永遠，15年的志工之路，他說有許多人慕名前來詢問及加入志工行列，他認為，有錢就出錢、有力就出力，最重要是擁有一顆關懷的心。



訊息來源：國立高雄第一科技大學



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