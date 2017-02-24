南華大學推行國際化 致力培育國際人才



(中央社訊息服務20170224 16:16:49)年輕人有機會到外國讀書或交換學習，是提升個人就業競爭力的方法之一。南華大學近年來在佛光山功德主的支持下，成立「海外學習獎勵金」,讓將近10%的學生實際到海外進行移地學習、參與國際志工、短期遊學及2+2雙學位等，使學生有機會改變人生，成就不同的未來。 為使學生有機會到美國學習，南華大學主任秘書葉月嬌副教授在旅美長號音樂家蔡懷恩博士以及駐美代表處教育組遲耀宗組長的協助下，順利與美國西維吉尼亞州立Shepherd大學、馬里蘭州立Frostburg大學簽訂姊妹校合約，預計今(106)年暑假將有一批美國的學生前來學習華語課程，交換半年至一年。南華大學也特別邀請獲得美國約翰霍金斯大學長號演奏博士學位蔡懷恩先生與民族音樂學系張誦芬專任教師及陳依萱、林韋辰、朱宏波等兼任教師合奏演出，並與學生分享他所堅持的音樂人生以及在美國留學的經驗談，現場吸引許多嚮往留學的學生前來聆聽，精彩的表演也帶給全校師生享受一場中西合璧的音樂饗宴。 民音系主任馮智皓說：「本校在民族音樂的研究成績雖仍在起步中，但學生對音樂的熱情讓人感動!除了在雅樂方面的演出之外，也希望能融合不同的樂器，培養學生看見全世界不同音樂的巧妙性。蔡博士精湛的演出及在美國的豐富經驗，是未來民音系學生有機會到海外學習的模範。」吳彥真同學也說：「我畢業於曉明女中，選擇南華大學是因為有機會到海外姊妹校交換學習，更容易在美國就讀碩士，增加我的人生履歷」。 南華大學校長林聰明表示，為培養學生的國際觀，提升競爭力，近年來極力輔導學生走向世界，不僅開設托福菁英班也安排全英語課程，供學生學習，讓優秀學生除了可以到美國西來大學學習之外，此次美國姊妹校的合作協議，將讓南華學生有更多的選擇，同時也進一步讓世界走進南華，強化校園國際化，致力培養具有國際競爭力的優秀人才。



訊息來源：南華大學



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