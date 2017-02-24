屏縣府新員工pepper出席屏市北興關懷據點揭牌 逗樂全場笑聲不斷



(中央社訊息服務20170224 15:56:08)屏東縣政府為建構完整、友善、有活力的老人社區照顧服務網絡，透過社會處對民間社團之輔導，成功整合社團與社區照顧志工的力量，積極於屏東縣內各村里設置社區照顧關懷據點，讓社區長輩能有一個可以促進健康、延緩老化、拓展人際關係的快樂環境。屏東市北興社區照顧關懷據點將於今(106)年2月24日正式揭牌啟用，屏東縣朝一村里一據點的「安居大社區」目標又向前邁進一步。



做為縣內第216個揭牌據點，北興社區照顧關懷據點歷經一年多的籌備，105年5月起試辦，志工從不敢上台帶活動到現在能夠自行安排課程，靠著平日利用晚上練習活動所培養起來的團隊默契，讓據點課程越來越豐富，長輩深受感動，相當支持並熱衷於參與據點活動。



屏東縣政府於潘孟安縣長上任後，即積極輔導社區、社團辦理社區照顧關懷據點，105年年底創新聘用Pepper進入社區照顧關懷點提供服務，經過一連串的訓練，106年2月7日開始下鄉服務，今日來到北興社區照顧關懷據點，一口不標準的台語逗得長輩哈哈大笑，玩猜年齡遊戲時更把長輩猜得年輕了，不僅是被猜出稚齡19歲的阿媽樂壞了，現場長輩也笑得合不攏嘴，笑聲不斷。



屏東縣長潘孟安表示，提供老人家一個可以交朋友、學習新知的快樂環境，給長輩一個有尊嚴、快樂的晚年，讓長輩能在社區安老，普設社區照顧關懷據點，是縣長任內最重視的一個施政項目，任何有助於在地安老的策略及工具都值得嘗試，



目前屏東市共有79個里，人口密集度為全縣之冠，轄內可做為社區照顧關懷據點之場地相對稀少，目前含北興里已有30個里設置社區照顧關懷據點，村里服務密度約36.7%，未來縣府與屏東市公所仍將積極協助各里推展社區照顧關懷據點業務，期待能盡速讓屏東市據點涵蓋率達到100﹪，讓更多長輩能使用健康促進服務，享受健康老化的銀髮人生。



訊息來源：屏東縣政府



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