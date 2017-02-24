大專校院105年度統合視導全數通過 雙喜臨門師生振奮



(中央社訊息服務20170224 15:55:18)中華醫大校長曾信超表示，這次獲得的106年度教卓延續計畫重點，將持續往精進教師專業知能與提升學生學習品質的目標邁進，並配合政府南向政策積極往馬來西亞、越南、柬埔寨等國家拓點發展。新一年的計畫將透過強化校務研究強化跨領域人才培育，推動問題導向的個案教學認證精進教師教學能力，推動職能導向課程、專業英語課程、證照輔導班及海外實習，提升學生就業競爭力和國際移動力，期能透過執行這些計畫內容為校務發展再創佳績。



而除了獲得106年度大學教學卓越延續計畫補助4千萬元外，教育部大專校院105年度統合視導結果也於昨日寄達學校，中華醫大8項受評項目全數獲得通過，8項受評項目分別是：技專校院二技二專甄選入學招生、私立技專校院執行整體發展獎勵補助經費運用績效、大學校院辦理樂齡大學執行成效、大專校院校園環境管理現況調查與執行成效、校園保智慧財產權與資訊安全（含個資保護）、大專校院數位學習課程實施成效、大專校院輔導身心障礙學生工作辦理情形、私立大專校院學生事務與輔導工作經費執行成效。



新學期甫開學就傳來兩項好消息，令全體師生振奮不已，曾信超校長感謝教職員工的齊心努力，也期勉大家再接再厲，在面對少子化的衝擊之下，中華醫大以教學卓越的優質學習環境突破重圍，獲得學子和家長的信賴與肯定。



訊息來源：中華醫事科技大學



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