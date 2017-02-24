元治保代簽下三大金控保險代理權 推動台灣國際保險業務中央社 (2017-02-24 15:54)
元治保代簽下三大金控保險代理權 推動台灣國際保險業務
(中央社訊息服務20170224 15:54:04)元治保代陸續與新光人壽、中信台灣人壽、富邦人壽三大金控公司簽下OIU國際保險業務代理權，積極擴展亞洲高資產客群及法人來台理財，擁有豐富銀行、保險及國際移民業務人才的元治，在推動OIU業務相較其他傳統保經代更加得心應手，也將協助台灣保險品牌行銷上國際，為金融亞洲盃起跑進行暖身。富邦、中信、新光金控是台灣資產前10大的集團，具有良好的國際信評，國際人士來台理財規劃保險安心又可靠。
訊息來源：元治保險代理人股份有限公司
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