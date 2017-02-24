中州乖乖向學暨交通安全宣導大作戰快閃系列活動



(中央社訊息服務20170224 15:39:21)中州科技大學學務處課外活動指導組及生活輔導組，為使學生們能在開學之初就能盡快收拾心情回歸校園學習生活，特別於2月20日上午於淮園廣場辦理「乖乖向學暨交通安全宣導大作戰」快閃系列活動，吸引眾多學生參加，以活潑、模擬體驗的方式，讓學生了解安全駕駛的重要性，達到宣導的效果。



此活動有三項主軸，第一、「安全駕駛宣導暨連署簽名活動」：透過「模擬酒駕趣味競賽」活動，讓同學們體驗如欲酒駕上路，會帶來的隱藏危機有哪些狀況。第二、「快閃舞蹈教學及表演」：邀請學校新成立的啦啦舞社帶領師生共同舞出動感又富趣味性的快閃舞蹈，帶動師生們學期開始的活力與熱情。第三、「友善校園反霸凌週宣導」：宣導反霸凌，建構祥和友善的校園氛圍，讓整體校園更溫馨有序。



餐旅事業管理系許嘉珊同學首次體驗「模擬酒駕趣味競賽」活動，戴上特殊3D酒駕模擬眼鏡直呼超級危險，更了解「行」的安全與重要性。活動完畢師生共同投入時下最流行的「假人遊戲挑戰」維持姿勢靜止不動，體驗時間大凍結的樂趣，為活動留下另類紀錄。



中州科技大學葉春秀學務長表示，學務處不定期辦理創意主題宣導活動，藉此融入各項宣導主題與議題，讓同學能從活動中獲得體驗與教育意義。



訊息來源：中州科技大學



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