義愛圖書館啟用 翻轉閱讀成孩子樂園



(中央社訊息服務20170224 15:31:55)「我們想要挑戰下課十分鐘的時間，讓孩子們不是衝往福利社，而是期待看到一本好書，並讓圖書館賦予新的空間與環境，閱讀美學由義愛開始。」理事長葉信村說。



社團法人臺中市義愛文化培育協會成立兩年來一直致力於閱讀文化的推廣，於104年投入國小圖書館改造計畫後，陸續已經完成第三間國小圖書館的改造。今日特地於大里區的瑞城國小舉行「義愛春季 悅讀大賞」圖書館聯合揭幕儀式。



現場有多位議員以及校長一起共襄盛舉，蒞臨參與圖書館的為教育局督學藍淑美女士、蘇柏興議員、張芬郁議員以及林碧秀議員，大里國小校長蔡添元先生、東園國小校長王素貞女士、永隆國小校長蔡淑娟女士、塗城國小校長張永志先生、草湖國小校長林詠勝先生，以及同為本次改造圖書館的學校，公明國小校長楊富全先生，大家對於義愛改造的圖書館都紛紛給予肯定與讚嘆。



由義愛協會改造的圖書館，為了吸引小朋友提升閱讀，館內處處充滿童趣的設計。入口處是一座綠蔭大樹，象徵義愛培育的幼苗向下扎根，啟發孩子向陽的力量成長茁壯。



借閱書籍的櫃台區採用雙層的設計，以蘑菇屋為設計的發想，一顆大大的可愛蘑菇，讓小朋友可以坐在蘑菇屋裡面閱讀。而在另一側空間還有結合樹屋的旋轉溜滑梯，增加整體空間的趣味性及豐富性，讓閱讀不再是一件嚴肅的事情，樹屋的底下並有小巧的樹洞，讓孩子有個秘密空間可以享受閱讀的樂趣。



義愛並結合在地文化，將清泉崗機場的特色一起融入沙鹿區的公明國小圖書館內，一踏入圖書館就可以看到藍天白雲，並有吊掛大型飛行船以及熱氣球，讓圖書館空間充滿飛翔感，陪伴孩子一起閱讀，就像孩子累積知識當後盾後，未來能夠飛的更高更遠。



義愛深信閱讀可以提升視野並增進涵養，協會將持續推廣閱讀教育及活動，希望讓學童及在地民眾都能享受閱讀，一起提升閱讀競爭力。



訊息來源：社團法人臺中市義愛文化培育協會



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