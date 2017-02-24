中國大陸湖南文化代表團以湘音書韻開展兩岸文化交流新篇章



(中央社訊息服務20170224 15:23:15)為弘揚湖湘文化，加強中國大陸湖南與台灣的文化交流與互動，讓更多人瞭解博大精深的湖南文化，使兩岸人民繼承和弘揚中華民族文化，應台灣藝術股份有限公司(8479)的邀請，由湖南省文化廳組派湖南文化代表團一行於2017年2月20日至2月26日來台開展「歡樂春節 湘音書韻」文化交流活動，23日在台灣藝術公司揭開展覽序幕，並進行台湘書法家交流筆會，高雄市藝文團體理事長協會主席林壽泉、台灣中國書法協會副理事長葉國華、于右任書會會長黃嘉政、高雄市甲骨文學會理事長柯耀程、名書法家陳志聲、林靖凱皆代表台灣與湖南書法名家交流，高雄市湖南同鄉會理事長吳本森亦到場祝賀，湖南文化代表團的表演成員在現場載歌載舞，洋溢墨香與美聲，令觀眾如癡如醉，爭相與代表團交流合影，拿到大師墨寶的民眾更是興高彩烈，此次舞歌弄墨的台湘交流，令台灣觀眾耳目一新，可說打開兩岸文化交流的新篇章。



此次交流活動中，有湖南本土的花鼓戲，還有經典的湘西土家族打溜子等精彩表演，以及書法筆會展覽等交流活動。著名學者湖南省文化館副館長、國家一級美術師曹隽平於記者會上，特將創作的十九幅小楷書法，致贈台灣藝術研究院院長林富男，內容是林去年11月應北京大學邀請演講，發表〈中華文化「三道」與兩岸和平發展〉全文，林富男亦回贈曹隽平油畫作品《天保九如》，以鯉魚吉祥如意祝賀幸福長壽之寓意，祝福此次湖南文化代表團此行順利圓滿，亦象徵展演活動不僅是傳承和弘揚湖湘文化，加強兩岸交流，也是維護台海和平，促進民生福祉。



系列活動，為大陸文化部2017年「歡樂春節」項目，由湖南省文化廳承辦，湖南省文化館協辦，內容包括台湘「守正」書法家作品展覽、書法文化交流和湖南原生態民族民間音樂演出,分別在屏東縣、高雄市和金門縣開展交流展演活動，為兩岸文化交流做積極的貢獻。



作為東道主，林富男在致詞中表達了「一個歡迎、兩個感謝、三個感受、四個期待」。他表示，非常高興台灣在2017年迎來了第一個大陸文化交流參訪團，尤其此時來到南台灣殊屬不易，湖南方可說非常辛苦，南台灣是一個正直、熱誠、友善、樸實的地方，對於從大陸各個面向來訪的交流團體絕對非常歡迎，台藝公司在整個籌備過程也做了相當細膩的安排，務必讓遠道而來的貴客有賓至如歸的感覺，他個人也打從心底歡迎參訪團與大高雄地區藝術團體一起到台藝公司進行兩岸文化交流。



他說，「兩個感謝」一是感謝湖南方在過去這段時間的用心、努力，在組織人員、經費爭取上均盡心盡力，來台短短幾天就展現光與熱，深深打動南台灣民眾的心；也感謝高雄市湖南同鄉會吳理事長帶領大高雄的湖南鄉親觀賞參訪團的「歡樂春節」表演。



林富男說，「三個感受」之一是自2008年兩岸進入大三通以來，第一次感受到大陸文化參訪團是紮紮實實在做文化交流的工作，而非假文化交流之名行旅遊之實，走的也是高端的行程；第二是感受到湖南方精挑細選、萬中取一的成員，將文化多面向的人員組織起來；第三是感受到這次參訪團來台，從踏進台灣開始，從中央到地方，對全團足跡所到之處均備加關注，可見台灣各界都已感受到團員散發的魅力。



他說，「四個期待」中，第一是2016年中以後，兩岸雙向交流逐漸淡化，雙方相關單位對各項交流既不鼓勵也不支持，因此他期待民間要強烈支持兩岸交流，親情永遠都是存在的；第二，兩岸最大公約數是和平發展，在過程中最大的共識就是兩岸民間交流，共同期待在官冷民熱之際，參訪團通過歌聲與書藝傳達情與愛給台灣人民，加強兩岸文化交流；第三個期待是在座的大陸朋友過幾天回到家鄉時，請將南台灣民眾的正直、樸實、友善、包容等特質傳達給湖南鄉親，台灣人絕對歡迎大陸各省市不同文化團體到訪交流，兩岸血融於水，都是龍的傳人，我們應向兩岸和平發展繁榮昌盛的坦途大道邁進；最後一個期待是這次所創造的良好交流佳績能好好宣傳，期待不久的將來，能擴大邀請並迎來更大規模的交流團，首站一定要來高雄，一定要來南台灣，相信這也是南台灣同胞的期待。



湖南省文化館副館長曹隽平致詞表示，湖南是中國的文化大省，藝術底蘊非常深厚，人才輩出，這次挑選十多位湖南當代民歌泰鬥來台演出，帶來一場難得的音樂大宴；而書法是中國十大民粹之首，楷書又是其中最基礎也是最高級的一種藝術型式，因此湖南省文化館在2015年舉辦首屆「守正」書法大展，該次大型書法交流與展覽活動，吸引了100多名大陸與台灣的知名書法家參展，媒體持續報道，引發了社會對中華傳統書法的廣泛關注。



他說，中國的優秀傳統文化源遠流長，但晚清以來受到西方文化衝擊，他本人從1979年至今研習、教授書法38年，仍秉持小學生恭敬的心態，從理論上正本清源，這次展覽邀請大陸及台灣優秀楷書家創作，可說是當代書法界楷書創作的最高水準，也希望台灣能組團到大陸去展覽及演出。



曹隽平還特別提到，此次守正書法展，還特別邀請了台中書法家陳志聲參展，他五體兼擅，理論素養深厚，尤以楷書和行書名世。曹主編的《藝術中國》雜誌開辦有「藝術台灣」專欄，每月推薦一位台灣藝術家，這個欄目就是由陳志聲開啟的，在此特別感謝。



高雄市湖南同鄉會理事長吳本森表示，有親自遠方來，他非來不可，並代表高雄的湖南鄉親向優秀的書法及民歌老師表達敬仰與歡迎之意，他是外省第二代，在老一輩支持下接手高雄市湖南同鄉會會務，也兼任台灣湖南同鄉會總會秘書長，湖南歷史悠久，清朝的湘軍也和台灣有密切關係，台灣原本就有很多湘軍的後代，再加上隨國民黨來台及嫁來台灣的新移民，希望在同鄉會中共同努力，也希望常有機會聆聽鄉音的演出，感受來自故鄉的溫暖。



新任高雄市藝文團體理事長協會主席林壽泉也應邀參與筆會，他本人擔任過高雄市書法學會理事長，也擔任全台書法協會務理事，這次特別帶領在地具代表性的書法家葉國華、黃嘉政、柯耀程共襄盛舉；高雄市藝協是結合全市油畫、書法、雕塑等七大類別藝術團體理事長的團體，目前成員有92位現任或卸任的理事長，過去高雄藝協在前主席藍黃玉鳳帶領下，成果豐碩，到過美國，也至大陸展出過，對推廣藝術有極大功勞。



甫卸任的高雄市藝文團體理事長協會前主席藍黃玉鳳表示，之前隨台灣藝術研究院院長林富男至湖南長沙藝術交流，這次可以看到湖南的藝文之友到南台灣展演，感到非常高興，這次亦特別交待林壽泉要將協會裡最強棒的書法大師請出來參加筆會，才不失禮數，看到展場如此盛大隆重，自己也感到與有榮焉，希望林富男能夠持續下去，讓藝術蓬勃發展。



開幕式上篆刻家李瑩波表演昆曲《牡丹亭》，花鼓戲演員安學輝表演書法，現場的民眾幾乎是第一次看到如此盛大的兩岸筆會交流活動，去年摘下臺灣模麗之星後冠的胡雅棻表示，很高興看到兩岸文化交流的盛況，讓她感覺到兩岸是血濃於水，尤其湖南文化代表團又帶來這麼多她從沒見過的精彩表演，讓她覺得中華文化真是博大精深。



湖南歷史悠久，文化底蘊深厚，湖湘文化為世人矚目，在湖湘大地上蘊藏著豐富的文化資源，活躍著千姿百態的藝術形式。近年來， 「文化湘軍」蜚聲業界，其影響力深深滲透於湖湘發展進程中，也在海內外產生了巨大影響。同時，湖南文化文源深、文脈廣、文氣足，湖南優秀傳統文化凝聚著湖南人的精神追求，是湖南人歷久彌新的精神財富，是新時代鼓舞人民前進的精神力量。



「湘音鄉韻」湖南原生態民族民間音樂會是湖南省文化館推出的惠民專案，也是湖南省群文聲樂專業委員重點打造的品牌，他們致力於在各地開展文化交流與傳播活動，此次將於24日晚上七點三十分，在客家文物館高雄國際演藝廳演出，呼籲更多人尊重和保護少數民族的特色文化，參與到湖南原生態民族民間音樂的保護行動中來，使湖南原生態民族民間音樂在藝術表演中放出更加璀璨的光芒，讓民族藝術興旺發達、薪火相傳，演出內容包括新化山歌、土家族打溜子、湘西原生態母語山歌、湖南花鼓小調、芷江山歌等大量湖南地域特色音樂，希望能通過該活動，推動湖湘地域特色音樂傳承和影響、宣傳和弘揚湖湘地域特色音樂、讓這個湖湘地域特色活化石生命力更鮮活、更生動，滋生新的藝術魅力。



此次湖南文化代表團成員有：湖南省文化館館長楊菁、副館長曹隽平、藝術總監付遼源，書法家有：李瑩波、譚彭劍、劉亞東、曾祥慼B安學輝等；歌唱組成員有：劉清、吳廷翠、雷力克、張明鬆、張映龍、陳福雲、楊曉偉；戴慎崇、宋婷娟、龍藝、李澤建、石有恩、曾冬等負責行程參訪與紀錄。該團從2月20日至26日赴台期間，參訪臺北故宮、南投原鄉部落、高雄駁二藝術特區等文化景點，並分別於金門、屏東、高雄等地進行筆會交流活動或歌唱表演。



訊息來源：台灣藝術股份有限公司



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