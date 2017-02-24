湛揚科技舉辦2017年安克諾斯Acronis原廠技術認證課程 首波21名工程師通過認證 提昇台灣資料備援專業技術能力



(中央社訊息服務20170224 15:07:03)全球資料備份與災難復原專家 – 安克諾斯Acronis於2月21至22日舉辦「Acronis Certified Engineers」原廠技術認證課程(簡稱ACE認證課程)圓滿結束，培訓Acronis安克諾斯台灣認證工程師21名，學員不僅在專業能力上大幅躍進，同時也獲得原廠認證證書與安克諾斯全產品一年授權等多項權益，提昇台灣資料備援技術的專業能力，並期許強化對企業客戶的服務品質！



ACE認證課程囊括Acronis Backup 12標準版的最新技術，特別邀請Acronis安克諾斯亞太區教育訓練經理Ron Eo 余梓任，透過有系統的課程訓練，帶領學員了解在實體及虛擬環境中規劃、安裝、設置及操作 Acronis Backup 12標準版所需的知識及技能，協助學員能運用所學，提高信譽和市場認可，強化業內技術競爭優勢！



Acronis安克諾斯台灣總代理 - 湛揚科技總經理史脉蒂表示：「Acronis擁有全球最佳資料備份與災後復原的技術優勢，湛揚科技作為安克諾斯Acronis台灣總代理，我們也非常重視技術支援與服務，希望能藉這次ACE認證課程，強化與合作夥伴推廣及傳達資料備份與災後復原的重要性，協助培育台灣資安人才。我們將繼續舉辦安克諾斯Acronis相關課程，致力推廣安克諾斯Acronis產品，是湛揚科技的核心價值及經營理念。」



Acronis Backup 12具備快速安裝簡單3步驟、領先同業備份快2倍、還原時間最佳15秒的優勢，提供一個中央控制台管理所有Workstation/Server/Virtual Host，進行備份任務派送、系統還原等功能，一個解決方案同時保護本地、異地系統、私有雲、公有雲的所有寶貴資料，滿足企業所需的完整解決方案。針對近期加密勒索病毒猖獗，搭配Acronis Backup 12 for Workstation，利用中央控管功能，輕鬆快速為遠端電腦做每日備份，即使是加密病毒或其他原因導致系統當機，均可在最短時間內恢復電腦系統正常運作，杜絕加密勒索病毒的威脅。更多安克諾斯Acronis Backup 12產品資訊，請洽台灣總代理 - 湛揚科技02-2735-3512，或參考官網 www.t-tech.com.tw。



【關於湛揚科技】湛揚科技成立於2005年，致力於提供企業客戶網路基礎安全產品，協同合作夥伴提供『資料保護，端點安全及虛擬設備防護』等代理產品及專業服務，達成客戶滿意為使命及目標。現為安克諾斯Acronis台灣總代理。安克諾斯Acronis是以先進技術（AnyData Engine）所開發的資料備份及災難復原的優質解決方案，包含、遷移、配置、複製、虛擬化，以及安全存取等多種資料保護的領先解決方案。更多的資訊請造訪 安克諾斯網站：www.acronis.com.tw



訊息來源：湛揚科技股份有限公司



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