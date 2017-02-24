鄭愁予獨家為《書說新北》寫詩 從作家視角旅讀新北 新北文學早午餐 一次滿足你的文學味蕾



(中央社訊息服務20170224 15:06:14)新北市文化局文學推廣出版計畫，本次一共出版7本文學系列好書，今天於新北市圖總館舉辦「新北文學沙龍-新書作家見面會」，活動在悠揚的古箏樂音中搭配文學大師鄭愁予的詩入歌以及臺文館前館長李瑞騰文學朗讀聲中，熱鬧騰騰地展開。並由新北市文化局副局長于玟與向陽、李瑞騰、郝譽翔、吳鈞堯、楊宗翰、王聰威、許榮哲、林德俊、馮季眉、馬筱鳳等10位文學家一同上台推薦新書。現場文學大師、文學新銳(得獎者)、文學出版相關業者齊聚一堂，藉由這場文學咖啡沙龍，彼此分享創作心得、提供寶貴建議，並進行交流與媒合，場面壯大也別具意義。 新北市文化局副局長于玟表示，本市在文學推廣與出版業務上，除了持續積極辦理新北市文學獎、玩字時代等徵件、出版及各式推廣活動，打造新北文學平臺以落實文學推展工作，更是本市力有未逮之責。因此，今天很開心地我們得以用一個「文學早午餐」的時間，特邀集到文學產、官、學各界代表，面對面地交流，藉以促進創作、出版媒合。 新北市文化局表示，新北市是一座擁有豐富表情的城市，而文學又是城市文化相當重要的一環。感謝諸位文學先進及新銳對新北文學的努力及參與，以大塊文章或錦繡詩行來化作文學的養分，展現出新北文學城市之美。最特別的是久未創作的文壇巨擘詩人鄭愁予，在相隔10餘年後，獨家為《書說新北》撰寫新詩作〈竹林最靜的時刻〉，用動人文字娓娓道來永和竹林路居所之美，再現大師風華。現場由文學作家吳鈞堯代表，搭配樂壇新星范鶱古箏旋律，以詩入歌的方式，吟唱鄭愁予大師的這首最新作品，悠美而動人。 「新北文學系列作品」好書歡慶收成！第6屆新北市文學獎得獎作品集：《有香蕉樹的庭院》、《紅蘋果》；《2016玩字時代得獎作品集-國小國中組》、《2016玩字時代得獎作品集-成人組》；新北文學話畫-兒童故事繪本及動畫《里諾和小水坑》、《兔子先生的導盲龜》；《書說新北》等7書，即日起正式在一般市面及網路通路上架，歡迎大家一同細讀、慢賞。完整購書資訊請上新北市政府文化局網站http://www.culture.ntpc.gov.tw/或電洽02-29603456轉4511、聯經出版社http://www.linkingbooks.com.tw或電洽02-87876242以及遠景出版社http://www.vistaread.com/或電洽02-29542899。



訊息來源：新北市政府文化局



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