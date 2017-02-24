回饋長期集郵訂戶抽籤購(GO)活動中央社 (2017-02-24 14:46)
回饋長期集郵訂戶抽籤購(GO)活動
(中央社訊息服務20170224 14:45:53)中華郵政公司為鼓勵民眾加入長期集郵訂戶行列，訂於本(106)年3月至12月舉辦「回饋長期集郵訂戶抽籤購(GO)」活動。凡活動期間成為中華郵政公司長期集郵訂戶者（含新立戶及靜止戶或懸帳戶恢復為活動戶），即享每人每季1次獲得公開電腦抽籤購買歷年「新年郵票印刷全張郵品」之機會。
中華郵政公司表示，歷年發行之「新年郵票印刷全張郵品」，因設計精美，極富收藏價值，常成為民眾搶購目標。為回饋長期集郵訂戶，本活動特提供庫藏蛇年、馬年、羊年及猴年「新年郵票印刷全張郵品」各50份，分別於3月、6月、9月及12月公開電腦抽籤，抽中名單將公布於全國各郵局營業窗口及中華郵政全球資訊網(http://www.post.gov.tw/)，並寄發通知函予中選者，中選者可於指定期間至郵局現場購買。中華郵政公司誠摯歡迎您提早加入集郵訂戶行列，輕鬆集郵並可享多次抽籤購買機會。
聯絡人及電話：集郵處 陳月桃 02-23921310轉2458
訊息來源：中華郵政股份有限公司
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209239.aspx
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