RAW ART新藝市集二月綠油油 「草木新綠」展現藝術生命力



(中央社訊息服務20170224 14:25:16)由文化部指導、國立臺南生活美學館主辦的新藝市集，二月份以Pantone發佈的2017年度代表色「草木新綠」為主題，展現滿滿的清新感，期望新年度的新藝市集可以帶給攤友和民眾滿滿的朝氣。



為配合市集主題的色調，參展攤友們將在本次市集帶來許多綠色系的作品，像是抹茶綠的皮製飾品、充滿植物鮮綠的花藝作品、還有結合藥草素燒的陶藝器皿等。新藝市集也將於本月首次嘗試「集體創作」活動，現場將架設大幅畫布，邀請參展攤友及民眾一起來作畫，將藝術體驗擴大至市集群體，深化創作經驗與藝術樂趣。



新藝市集活動固定於每個月的最後一個週六下午，在國立臺南生活美學館戶外廊道及廣場舉行。今年度開始推出初出茅廬專案，鼓勵從未參與過市集活動的素人創作者出來與民眾分享藝術創作，市集也將於三月起推出兩人同行一人免費專案，除了邀請過往參與過新藝市集的攤友們回娘家，更歡迎帶新朋友一起來參加，讓藝術市集的活動變得更加熱鬧、更有人情味！新藝市集現正招募三月及四月場次的參展攤友，歡迎喜愛藝術的創作者們踴躍來報名。詳細資訊請至國立臺南生活美學館網站，或關注「RAW ART MARKET 新藝市集」臉書粉絲專頁，即可掌握市集最新動態！(廣告)



【新藝市集活動資訊】時間：106年2月25日（六），14:00-19:00地點：國立臺南生活美學館戶外廊道及廣場國立臺南生活美學館網站：http://www.tncsec.gov.tw/RAW ART MARKET 新藝市集粉絲專頁：https://www.facebook.com/rawartmarket



訊息來源：文化部



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