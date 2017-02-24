長庚大學與美國賓州州立大學簽署合作備忘錄



(中央社訊息服務20170224 13:57:02)長庚大學與美國賓州州立大學(Pennsylvania State University，PSU) 今天上午簽署合作備忘錄，第一步將先推動大學生暑期交換學程，每年安排長庚大學至少6名醫學院各系學生至PSU指定教授的實驗室，在全英語的學術環境進行專題研究，對於語文、專業能力及國際觀的培養，將有莫大助益。



PSU是位於美國東部賓州的研究型大學，全美公立大學中排名第八名，被視為「公立常春藤」名校之一。在最新的QS世界大學排名中，PSU位在第95名；在ARWU世界大學學術排名，更位居第17名，辦學成果及學術表現俱佳，世界著名。



簽署儀式在長庚大學第一醫學大樓進行，在郭敏玲研發長、醫學院林光輝副院長及生物醫學系師長見證下，由醫學院楊智偉院長及國際學術交流中心宮大川主任代表簽署，PSU則由暑期交換學程負責人Dr. Jamie Arnold及 Dr. Craig Cameron 教授代表。



楊智偉院長致詞時表示，PSU的研究很傑出，很高興醫學院的同學有機會能利用暑假到PSU交換，不但能夠學習嚴謹的學術研究，更能增進語文能力，這對學校推動國際化是很重要的一步。



兩校合作契機是由生物醫學系王永樑副教授與PSU兩名教授Dr. Craig Cameron 和 Dr. Jamie Arnold所促成，2016年先安排3名長庚大學生醫系學生到PSU實驗室，在為期六週的時間完成專題研究，結束前還要透過海報展示及口說報告發表成果，通過審核後，才能取得2個學分，整個過程並不容易。



透過這次來台機會，兩名PSU教授也將親自面試申請今年暑期交換學程的同學。去年兩位美國教授也親自到長庚大學面試申請該學程的同學，足見 PSU 方面相當重視這個學程。



Dr. Craig Camero是PSU生化暨分子生物學系系主任，他非常肯定長庚大學同學的表現，並指出去年3名學生都很主動、積極，且能在短時間內融入美國實驗室。對於簽約後的交流，他除了歡迎更多長庚大學的同學到PSU交換，更期待未來PSU的同學到長庚大學學習。



去年參與交換學程的生醫系許博文同學，以「難忘」兩個字來總結此行。他表示，這是第一次在美國的實驗室做專題，原本自認英文程度「不太樂觀」，一開始覺得壓力不小，因為除了日常溝通外，最後還要用英文向所有人報告內容。幸好，在純英文的環境待上一個多月後，許博文深刻體會什麼是「耳濡目染」，英文能力提升不少，也順利完成最後的口說報告。



此外，許博文也感受到學習上的文化差異，他表示，在美國，不會有人一直親切的提醒或解答，而是要靠自己主動學習、找問題及解決問題；還有，該學程週一至週五都要待在實驗室工作，朝九晚六，雖然節奏十分緊張，但卻十分充實。



王永樑副教授表示，3名同學表現讓當地師生留下深刻印象，還獲PSU所發行的雜誌刊物報導，並於文末預告PSU學生也將有機會暑期至長庚大學做研究。果然，兩校很快就師生期待下簽署備忘錄，正式為長期合作關係建立基石，雙方未來也將有更多元的交流，嘉惠學子。



訊息來源：長庚大學



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