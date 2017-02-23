英國最佳喜劇《誰家老婆上錯床》挑戰臺南觀眾狂笑神經大成報 (2017-02-23 18:29)
《誰家老婆上錯床》劇情描述一位劈腿的執政黨政客（屈中恆 飾）、一位外遇的反對黨女秘書（楊千霈 飾），一場床上的政治大和解，卻因一位來路不明的私家偵探，意外演變成一場懸疑刺激、爆笑連連的荒謬兇殺案！抓姦行動全面展開，見不得光的婚外情如何瞞天過海？
榮獲英國勞倫斯．奧利弗「最佳喜劇獎」
《誰家老婆上錯床》挑戰台灣觀眾狂笑神經！
全劇從一間飯店套房開始，原本是一段單純的偷情事件，引發了一連串命案、偵探、抓姦……等有趣、爆笑情節，各種人物陸續的加入，加上生動的情境佈局，無不令觀眾萬分佩服劇作家極富創意的想像空間，增添了豐富性與可看性。
《誰家老婆上錯床》在看似慌亂笑料之中，巧妙結合台灣時事，也正因為台灣是個熱衷政治的民族，政治事件的發生、政治人物的一舉一動，再再牽動著每個人的情緒與生活點滴，因此透過戲劇呈現，真實反映社會現象，讓觀眾在歡笑之餘，也能感受台灣社會的政治百態，透視人與人之間為了滿足生命的慾望，為了生存而妥協，探究人與人之間的利害關係。
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