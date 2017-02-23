看見台灣大環島1314K騎行記大成報 (2017-02-23 18:33)
兩岸總共有30位騎士也都是各產業的企業主內地有學校有上海交大、中人大、廣州中山、上海同濟、北大光華、上海復旦、廈大、加拿大皇家等知名學校與台灣中山、台大、成大、義大、嘉大、高應大、高大、南台等2岸15所大學EMBA要用雙腳完成此次2月24日至3月5日的10天看見台灣之美的大環島行程，總計1314公里(一生一事世騎行記）。
劉愷莉呼籲台灣人完成三件事：登玉山、泳渡日月潭、單車環島。這30名企業家平時在自己的產業都是菁英也是老闆，此次30名騎士有著共同的夢想完成I see FORMOSA 大環島，平時的運動習慣要能平安順利完賽是要有足夠的體力、耐力、還有堅強意志力才能完成此次壯舉，劉愷莉EMBA同學表示，這趟10天旅程會有團隊在一起的互助合作，透由運動的聯結更能有革命情感的產生，也能帶起2岸企業運動風氣與產業交流，更能讓更多人看見台灣的美麗風景與台灣人民的熱情文化。
君鴻國際酒店85大樓也是高雄最具代表性的地標，此次君鴻國際酒店張慶輝董事長代表復旦大學参與騎行，由高雄出發北上，也顯現出企業主熱愛運動的熱忱，此次高雄市體育處黃煜處長也参與這高雄出發的大環島陪騎，體育處感謝兩岸的企業家願意共同推廣自行車運動並作為擴大運動產業的基礎會更好。
23日下午的記者會上，由唐氏症天公仔愛心園的唐氏寶寶參與看見台灣大環島演出。行前出發還有加拿大皇家EMBA學長出動2台BMW 重行機車爲嚮導車，成大的陳素梅學姐提供最頂級的運動品牌自行車讓這30位騎士騎行，台大的曾文衍學長發想出自行上有熊陪您一起去環島，讓整個寶島台灣行程有著豐富精彩原素。此環島是看見台灣讓兩岸透過活動增進產業與運動更優質發展空間。
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