【大成報記者吉雄世╱高雄報導】高雄市政府即將於2月27日（週一）起在澄清湖棒球場及立德棒球場舉辦為期一週的臺、韓跨聯盟棒球交流賽，邀請臺灣、韓國7支職業棒球隊參與「2017港都盃跨聯盟交流賽」。高雄市體育處將於本月27日至3月5日，辦理18場「2017港都盃跨聯盟棒球交流賽」，有韓國樂天巨人隊、斗山熊隊、起亞老虎隊，與國內中華培訓隊、統一獅隊、中信兄弟隊、富邦悍將隊等7隊進行棒球交流，分別於澄清湖棒球場、立德棒球場進行比賽，全部比賽將免費開放民眾進場觀賞，也歡迎球迷們屆時踴躍入場，欣賞這場高水準的中韓棒球友誼賽。教育局局長范巽綠指出，高雄與臺、韓7支職業棒球隊，首創全國跨聯盟棒球交流賽事，這項賽事除測試澄清湖棒球場新完工重鋪的草坪、更新排水系統與全壘打牆防撞墊等整修成效，亦是提供基層棒球觀摩機會及擴大棒球移地訓練產業規模，型塑高雄棒球春訓城市的品牌。港都盃跨聯盟棒球交流賽於昨天在圓山飯店舉辦賽前記者會，范巽綠局長，行政院體委會委員余政憲、高雄市體育處長黃煜、高雄市體育會理事長朱文慶、韓國樂天巨人隊經理曹永宇、起亞虎經理裴慶守、斗山熊部長金政均，以及國內職棒統一獅、中信兄弟、富邦悍將等代表等與會，邀請民眾踴躍進場為球員加油打氣。測試場地 補強依據范巽綠表示，澄清湖棒球自去年8月起開始整修，主要工程包括球場草坪全面重鋪、排水系統和全壘打牆防撞墊更新、室內牛棚翻新、場地內牆面粉刷美觀，工程已於今年2月21日竣工，現階段則是強調草坪養護及場地整平，而這項賽事辦理的目的就是要了解整體工程是否已經符合年度各項賽事需求，當然，交流賽結束後，場地若有不足之處，也會加強補強。7支棒球隊 11種對戰組合此次賽事制度的創新之處在於由7支棒球隊將進行11種對戰組合，參賽的臺、韓球隊，將出現跨國對抗的情況，換言之，韓國球隊只會出戰臺灣球隊，臺灣球隊將不會彼此碰頭，這與日美跨聯盟的賽事有異曲同工之妙。同時，可讓港都球迷一週內觀賞11種對戰組合的賽事，並大飽眼福欣賞不同風格的球隊。18場賽事民眾皆可免費入場，歡迎球迷228連假及3月3日至5日到高雄觀賽。事實上，高雄市體育處在去年拜訪位於釜山市的樂天巨人時就提到此一概念並獲得正面迴響，畢竟職棒訓練的部分重點是以賽代訓，特別是考量不同的對戰組合應有助於於訓練成效，當然，真正成效也需賽事進行之後才可獲得驗證。此次參賽的臺灣球隊包括世大運中華培訓隊、統一獅、中信兄弟、富邦悍將等。韓國球隊則有斗山熊、樂天巨人、起亞虎等職棒二軍。2月27日至3月1日、3月3日至5日（3月2日休兵）分別在澄清湖棒球場、立德棒球場舉辦。澄清湖棒球場每日兩場：下午1時及6時舉辦；立德棒球場每日1場：下午1時進行。澄清湖棒球場共12場：27日樂天巨人對統一獅、起亞虎對中華隊。28日統一獅對起亞虎、中信兄弟對斗山熊。3月1日起亞虎對中華隊、樂天巨人對中信兄弟。3月3日中信兄弟對斗山熊、統一獅對樂天巨人。4日樂天巨人對中信兄弟、起亞虎對統一獅。5日中信兄弟對起亞虎、富邦悍將對樂天巨人。立德棒球場共6場：27日斗山熊對中信兄弟。28日中華隊對樂天巨人。3月3日中華隊對起亞虎。4日斗山熊對富邦悍將。5日統一獅對斗山熊。交流賽用球 使用在地品牌另此次比賽用球，為「臺灣棒球使用臺灣人做的球」，特別使用在地自創品牌的華櫻產品－SAkURAI 98O棒球。華櫻牌同時也是國內職棒及棒球協會賽事指定用球，而且也輸出到美國職棒大聯盟使用，現場也邀請郭安貴董事長分享對製作棒球的堅持。華櫻工業成立於1982年8月在大寮區安德路，在創辦人郭安貴鍥而不捨的用心研發下，SAkURAI 98O棒球一直是中華民國棒球協會認定比賽用球，可保持原有打擊手在打擊那一剎那撞擊聲音清脆、反彈力道強、飛躍直遠的特殊性能，球皮其質地柔軟、觸感舒適、投手易抓、易控的特色更能讓投手投出意想不到的好球及變化球。