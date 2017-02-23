呂冠慧油畫個展－圓~源大成報 (2017-02-23 19:03)
呂冠慧民國45年出生於臺中縣神岡鄉，因喜好繪畫創作，近20年前開始習畫，受名家廖本生老師指導，15年前開始參加許多美術比賽獲獎，嶄露頭角，並積極參與中部藝術界活動，多年來獲邀參加聯展，並多次舉辦個展發表作品，此次在臺南文化中心展出，為其首次於南部個展。
在藝術創作上，她認為「藝術的終極目的應該是啟迪人的思想，警示自身也醒悟他人。藝術本身不應只是強調人的意志或是情慾，也不只是包含形面上或是美學涵養，它應該更廣義的存在於我們的精神世界，讓我們能夠真正的熱愛生命、熱愛自然，建立起人與人之間的和諧關係，將人類自然的本性善良在扭曲與壓抑中解脫而出。」
此次展覽以「圓~源」主題，仍以現代藝術思想為主，簡潔畫面中「有形」與「無形」並存，用極簡單，人人都看的懂的圓為主角，來歌頌萬物生命起源的喜悅，一步一腳印的生命歷練，由一個個的圓堆砌著，也用炙熱火紅的圓象徵上天賜予的生機和能量，柔和的月夜，守護生物也撫慰人類挫折的內心，檢討反省重新出發的勇氣，每個圓都在訴說著不同的故事。
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