【大成報記者杜忠聰/臺南報導】「2017月津港燈節」於1月21日揭幕以來，為期39天展期吸引數十萬人次參觀，即將於228連假最後一天，畫下完美句點。閉幕當晚市府將舉辦閉幕音樂會，邀請金曲獎新生代臺語歌王陳建瑋及「粉紅坦克」符瓊音獻唱，結合燈節藝術氛圍帶來精彩演出，邀請您一同參與，度過一個浪漫優雅的夜晚！連續第6年在鹽水區舉辦的月津港燈節，往年在浮動碼頭舉行的閉幕演出，邀請到知名歌手搭船於湖面演唱經典民歌，已成為歷年活動相當受歡迎的重頭戲之一。今年閉幕音樂會同樣將於2月28日(二)閉幕當天晚上6時30分於月津港浮動平台周邊登場，今年特邀2位新生代歌手獻唱，包括連續2張專輯都得到金曲獎最佳臺語男歌手與最佳專輯的新生代臺語歌手陳建瑋，他將用民謠、搖滾等多元流行曲風全新打造臺語歌，獻唱〈透早就出門〉、〈我愛你〉、〈傷心的我傷心的歌〉等精彩創作歌曲。另一位則是參與選秀節目出道、有「粉紅坦克」之稱的唱將符瓊音，他也將帶來膾炙人口經典好歌，邀請全場觀眾環河而坐，在藝術河岸五光十色的倒影中，享受月津港的唯美氛圍。被譽為全臺最美的燈節－月津港燈節以「一府、二鹿、三艋舺、四月津」的鹽水月津港作為展覽場域，以創新藝術結合在地人文風情、每年從農曆春節延續到228年假的藝術燈節，吸引絡繹不絕的遊客，參觀人次屢創新高，與一般民俗燈會慶典有鮮明的市場區隔，形塑出獨特的藝術燈節品牌，是臺南春節的亮點活動。2017月津港燈節以「四季禮讚」為策展主題，邀請超過20組國際藝術團隊進駐鹽水、創作出50座藝術燈景，大量地景藝術呈現四季之美為最大亮點，使今年春節期間參觀人次爆量，預期年度參觀人數將突破以往。今年燈節即將落幕，市府特別邀請尚未造訪鹽水的市民及國人及早前往，享受更加舒適寬敞的觀賞品質；也歡迎喜愛新生代流行樂曲的國人朋友在閉幕日當天來到月津港，倘佯在優美的歌聲與樂聲中，感受燈節最後浪漫。