【大成報記者吉雄世╱高雄報導】隨著時代變遷，家庭的生活型態已逐漸改變，時光的移轉也隨之少了些溫度與人情味，為了重溫舊時的回憶，新光三越高雄三多店即日起至2017年3月19日止，於12F文化館舉辦「懷舊食代-咱這口灶」活動，與台灣圖文作家「良根」、美食紙藝達人「陳文華」及五十年代360行鄉土文物工作室「朱南山」攜手合作，重現舊時「家」的樣貌，回溯台灣人在那個時代的生活故事。接觸過各種行業的朱南山，有感於台灣人民生活型態因社會變遷的衝擊，漸漸失去傳統的風貌，生活中的器具也遭淘汰；因此本著對傳統文化保存的使命感，積極收購保存古早味的閩南文物，不斷的往專業收藏之路邁進，希望讓更多人看見台灣在地的文化軌跡。美食紙藝達人-陳文華的創作多以台灣美食作主題，每件作品都是採用原紙箱的顏色，再塗上透明油漆增加亮度，未再另外使用顏料上色，他的巧手賦予了作品生命力。圖文作家-良根的作品具有濃濃的道地台灣氣息，每一幅創作多以表達台灣風土人情為主，透過簡單的故事，傳遞台灣過去時代的美好。「古早古早，蕃薯吃到飽」，這句俚語表達出台灣早期生活較為窮困且物資缺乏，一般百姓為求餐食飽足而於白飯中加入便宜的蕃薯，因此蕃薯象徵傳統刻苦的生活方式，也傳達了寶島台灣人強韌的生命力；民以食為天，不論時代怎麼變遷，吃飯皇帝大的思維仍深深影響著臺灣人，本次「懷舊食代-咱這口灶」，藉由蕃薯主體(台灣)出發，將早期生活樣貌大至灶腳(廚房)，延伸至餐桌形式與桌菜的呈現，從「食」看見舊時代的文化！現場展出數百件舊時古物，藉由視覺的感官體驗，一同進入懷舊的時光隧道。為讓民眾能更體驗舊時氛圍，新光三越高雄三多店於2月26日、3月11日及3月18日下午2點30分，展場中也分別與心點子粘土工作室合作舉辦「DIY復古餐車」(材料費260元)、「DIY古早味零嘴-豬耳朵鑰匙圈」與「DIY藍白拖磁鐵」(材料費160元)教學，並於3月4日下午2點30分，特別邀請鄉土文物收藏家-朱南山於現場說學逗唱阿嬤年代的故事，跟著朱阿公講古時間，一同搭乘時光機感受懷舊之旅，活動採電話預約報名制，更多活動詳情，可電洽(07)336-6100轉分機7952/7964活動組，或至新光三越高雄三多店官網查詢。