WBC／韓國隊結束沖繩集訓 打擊需加溫NOWnews今日新聞 (2017-02-23 19:42)
經典賽韓國隊今天飛回韓國，結束約10天的移地訓練，準備要開始調整25日起跟古巴的對抗賽。
韓國隊在日本2場熱身賽都輸球作收，首戰以0:4不敵巨人隊，第二場以2:3輸給橫濱DeNA，韓國隊打者2場比賽僅6支安打，打擊實在貧弱。
韓國隊接下來行程24日在高尺巨蛋練習，25、26日出戰古巴，28日出戰澳洲、3月2日跟尚武隊進行官辦熱身賽、4日與韓國警察廳隊比賽。
經典賽Ａ組第一輪賽事將於3月1日進行官方記者會，中華隊、以色列、荷蘭、韓國隊總教練都會參加。
雖然韓國隊在沖繩帶著熱身賽2敗回國，但總教練金寅植表示：「在這邊終於順利結束訓練，現在全隊狀況約80%左右，希望之後可以調成100%。」
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