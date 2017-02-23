LPGA泰國賽 曾雅妮首輪並列44名中央社 (2017-02-23 19:28)
（中央社記者李晉緯台北23日綜合報導）台灣高球女將曾雅妮在LPGA泰國賽首輪打出73桿並列44名，龔怡萍則是打出75桿並列58名。
美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）總獎金160萬美元（約新台幣4918萬元）的LPGA泰國賽（Honda LPGAThailand），當地時間23日起在泰國的春武里省進行4回合共72洞的賽事。
本次賽事賽共有18位世界排名前20名的好手參賽，里約奧運金牌，韓國選手朴仁妃（Inbee Park）更以此役作為她個人今年的首戰；台灣選手則有曾雅妮、龔怡萍兩人參賽，其中曾雅妮2011年、2012年曾在本項賽事完成2連霸。
曾雅妮首輪抓下2隻小鳥，但吞下3個柏忌，打出高於標準桿1桿的73桿，並列44名。
龔怡萍今天抓下1隻小鳥，吞下2個柏忌，還在第2洞吞下一記雙柏忌，打出高於標準桿3桿的75桿，並列58名。
泰國女將艾利亞（Ariya Jutanugarn）首輪抓下6隻小鳥，沒有吞下柏忌，韓國女將梁熙英（Amy Yang）今天抓下7隻小鳥，吞下1個柏忌，兩人同以低於標準桿6桿的66桿成績並列領先。1060223
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