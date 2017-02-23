《尼爾：機械紀元》已經發售，2B小姐姐人氣現在是如日中天啊。那身段，那服裝……說道服裝，2B小姐姐那身頗有特色的衣服也要成為「爆款」了，被其他女主角「穿去了」。

在索尼早些時候舉辦的閉門活動上，除了遊戲演示之外，還宣布《尼爾：機械紀元》女主角的衣服將作為DLC配信給《重力眩暈2》，到時候《重力眩暈2》女主角Kat將能打扮得跟2B小姐姐一樣了。

玩家繪製的藝術圖http://www.dualshockers.com/2017/02/23/nier-automata-boss-fight-gameplay-announced-2b-costumes-gravity-rush/

不過在會上並沒有公佈該DLC的細節，配信時間也沒有公佈。

活動現場畫面：

本文由遊民星空製作發佈，轉載請註明出處。

更多相關資訊請關注：重力眩暈2專區