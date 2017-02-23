新浪科技訊 日期:2月23日晚間消息，500彩票網（NYSE：WBAI）今日發佈了截至12月31日的2016財年第四季度及全年財報。第四財季，500彩票網凈營收為人民幣750萬元（約合110萬美元），而第三財季為0，上年同期為人民幣70萬元。凈虧損為人民幣570萬元（約合80萬美元），而第三財季凈虧損人民幣7530萬元，上年同期凈虧損人民幣1.097億元。基於非美國通用會計準則，凈利潤為人民幣2760萬元（約合400萬美元），而第三財季凈虧損人民幣4190萬元，上年同期凈虧損人民幣3130萬元。

整個2016財年，500彩票網凈營收為人民幣1090萬元（約合160萬美元），而2015財年為人民幣9960萬元。凈虧損為人民幣1.996億元（約合2880萬美元），而2015財年凈虧損為人民幣3.239億元。基於非美國通用會計準則，凈虧損為人民幣3630萬元（約合520萬美元），而2015財年凈虧損為人民幣1.252億元。

暫停彩票銷售：

2015年3月以來，按照相關管理部門的通知，500彩票網提供體彩銷售服務的各省體彩中心都暫停網路彩票銷售服務。受此影響，500彩票網2016財年第四季度及全年，彩票業務並未產生任何營收，並出現運營虧損。

第四財季業績摘要：

凈營收為人民幣750萬元（約合110萬美元），而第三財季為0，上年同期為人民幣70萬元。

運營虧損為人民幣9490萬元（約合1370萬美元），而第三財季運營虧損人民幣8160萬元，上年同期運營虧損人民幣7230萬元。

基於非美國通用會計準則，運營虧損為人民幣6160萬元（約合890萬美元），而第三財季運營虧損人民幣4830萬元，上年同期運營虧損人民幣3780萬元。

歸屬於500彩票網的凈虧損為人民幣570萬元（約合80萬美元），而第三財季凈虧損人民幣7530萬元，上年同期凈虧損人民幣1.097億元。

基於非美國通用會計準則，歸屬於500彩票網的凈利潤為人民幣2760萬元（約合400萬美元），而第三財季凈虧損人民幣4190萬元，上年同期凈虧損人民幣3130萬元。

每股美國存托股基本和攤薄虧損均為人民幣0.14元。

基於非美國通用會計準則，每股美國存托股基本和攤薄虧損均為人民幣0.67元。

2016財年全年業績摘要：

凈營收為人民幣1090萬元（約合160萬美元），而2015財年為人民幣9960萬元。

運營虧損為人民幣3.632億元（約合5230萬美元），而2015財年營虧損人民幣3.014億元。

基於非美國通用會計準則，運營虧損為人民幣1.999億元（約合2880萬美元），而2015財年運營虧損人民幣1.428億元。

歸屬於500彩票網的凈虧損為人民幣1.996億元（約合2880萬美元），而2015財年歸屬於500彩票網的凈虧損為人民幣3.239億元。

基於非美國通用會計準則，歸屬於500彩票網的凈虧損為人民幣3630萬元（約合520萬美元），而2015財年歸屬於500彩票網的凈虧損為人民幣1.252億元。

每股美國存托股基本和攤薄虧損均為人民幣4.81元。

基於非美國通用會計準則，每股美國存托股基本和攤薄虧損均為人民幣0.87元。

2016財年第四季度業績分析：

凈營收

凈營收為人民幣750萬元（約合110萬美元），而第三財季為零，去年同期為人民幣70萬元。第四季度凈營收主要來源於移動遊戲、趣凡的數據服務，以及公司推出的手機應用。

運營開支

運營開支為人民幣9630萬元（約合1390萬美元），與上年同期的人民幣7580萬元相比增長27%，與第三財季的人民幣8240萬元相比增長16.9%。

服務成本為人民幣420萬元（約合60萬美元），與上年同期的人民幣350萬元相比增長20%，與第三財季的人民幣280萬元相比增長50%。

銷售及營銷開支為人民幣1250萬元（約合180萬美元），與上年同期的人民幣870萬元相比增長43.7%，與第三財季的人民幣800萬元相比增長56.3%。

總務及行政開支為人民幣6280萬元（約合910萬美元），與上年同期的人民幣4790萬元相比增長31.1%，與第三財季的人民幣5670萬元相比增長10.8%。

服務研發開支為人民幣1680萬元（約合240萬美元），與上年同期的人民幣1570萬元相比增長7.0%，與第三財季的人民幣1500萬元相比增長12%。

運營虧損

運營虧損為人民幣9490萬元（約合1370萬美元），而第三財季運營虧損人民幣8160萬元，上年同期運營虧損人民幣7230萬元。

基於非美國通用會計準則，運營虧損為人民幣6160萬元（約合890萬美元），而第三財季運營虧損人民幣4830萬元，上年同期運營虧損人民幣3780萬元。

凈虧損

歸屬於500彩票網的凈虧損為人民幣570萬元（約合80萬美元），而第三財季凈虧損人民幣7530萬元，上年同期凈虧損人民幣1.097億元。

每股美國存托股基本和攤薄虧損均為人民幣0.14元。

基於非美國通用會計準則，歸屬於500彩票網的凈利潤為人民幣2760萬元（約合400萬美元），而第三財季凈虧損人民幣4190萬元，上年同期凈虧損人民幣3130萬元。

基於非美國通用會計準則，每股美國存托股基本和攤薄虧損均為人民幣0.67元。

2016財年全年業績分析：

凈營收為人民幣1090萬元（約合160萬美元），而2015財年為人民幣9960萬元，同比下滑89.1%。

運營虧損為人民幣3.632億元（約合5230萬美元），而2015財年營虧損人民幣3.014億元，同比增長20.5%。

基於非美國通用會計準則，運營虧損為人民幣1.999億元（約合2880萬美元），而2015財年運營虧損人民幣1.428億元。

歸屬於500彩票網的凈虧損為人民幣1.996億元（約合2880萬美元），而2015財年歸屬於500彩票網的凈虧損為人民幣3.239億元，同比下滑38.4%。

基於非美國通用會計準則，歸屬於500彩票網的凈虧損為人民幣3630萬元（約合520萬美元），而2015財年歸屬於500彩票網的凈虧損為人民幣1.252億元，同比下滑71%。

現金及現金等價物：

截至2016年12月31日，500彩票網擁有現金及現金等價物人民幣6.73億元（約合9690萬美元），受限現金人民幣370萬元（約合50萬美元）。定期存款人民幣8.05億元（約合1.16億美元），短期投資人民幣1億元（約合1440萬美元）。

相比之下，截至2016年9月30日，500彩票網擁有現金及現金等價物人民幣4.50億元，受限現金人民幣370萬元，定期存款人民幣11.15億元，短期投資人民幣1億元。（李明）