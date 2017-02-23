想必大家都已經知道，新版本列車中有著這麼一張地圖，它顛覆了我們對以往CF地圖的認知，在遊戲中做了一次全新的嘗試。它就是可破壞地形的團隊地圖——冰雪宮殿。

冰雪宮殿地圖本身分為上下兩層，所以在地圖美感上完全不亞於爆破地圖，甚至給人一種快節奏的爆破模式的感覺。

不過今天為了讓玩家們沉浸在冰雪宮殿的三月吹雪中，我們就不談及新地圖的攻略，單純的從地圖美景上來說一說冰雪宮殿是否對得起玩家們的期待，是否可以成為熱門地圖。

一：俄羅斯圓頂建築

在保衛者基地后側我們可以看到豐富的外景，其中佇立在不遠處的類似克里姆林宮圓頂建築就是地圖位置的象徵——來自俄羅斯的冰雪宮殿。可能是由於天氣的緣故，氣派的建築並不那麼清晰可見，但是我們依舊可以想像出它那崇高的地位。

火線中很多地圖都是取自世界不同的風情和建築，莫斯科的大雪紛飛鑄成了這一座美麗純凈的冰雪宮殿！

二：冰雕建築

作為一次革新式的團隊模式地圖，可破壞建築也就是玩家們最為期待的亮點之一。冰雪宮殿中可破壞的建築都是由冰磚所構成的，這樣自然也就有了不少冰雕式建築在遊戲中可以博得玩家們的眼球（可破壞）。

天藍色的冰雕建築不得不說讓玩家們想起了《冰雪奇緣》中的各個場景，其中冰塔更是可以讓那些喜歡「哈爾濱特色」的玩家想起北方的奇特風情。

這座冰塔的基石是由漫布著雪片的石塊搭建的。當然這不是因為我們火眼金睛，而是在用武器將冰塔「打爆」之後就會露出他的原型。而冰塔頂端的旗幟就像是衝鋒的號角一般，指引著我們不斷的前行（這麼唯美的建築打爆掉真的是於心不忍，但誰讓它可破壞呢）。

三：中央大廳

之前有說過冰雪宮殿可謂是快節奏的爆破地圖，其原因是因為它有上下兩層，這樣的建築在前幾個版本的「威廉城堡」中已經有過展示了。只不過在冰雪宮殿中，曾經那縷沙漠黃已經變成了白雪皚皚，潔白的二層大廳可謂是相當吸引人的眼球。兩扇打開的窗口更是讓我們想起了那童話中才會出現的畫面，如今它卻已經出現在了我們面前，並且可以讓雙方玩家為之而互相爭奪不斷奮進。

值得一提的是大廳一層中間的擋板也是由冰磚所構建的，所以通過不斷地射擊也可以將其擊破。當然這樣是有利也有弊的，好處是可以讓遊戲節奏加快，在優勢的情況下實現多次壓家；壞處自然就是雙方短兵相接，各種投擲道具撲面而來會讓我們沒有時間駐足欣賞美景。

四：招牌古樹

從圖中我們不難看出，雖然樹木沒有了枝繁葉茂但依舊披著一層白白的外衣。招牌上寫著的「WINTER FESTIVAL」的意思則是冬天的節日，這也就是西方的冰雪節。

一棵樹，一個招牌，雖然沒有雪人作為襯托，但這也無法掩蓋雪是冬天的象徵。白色在這裏就是主旋律，它就是冰雪宮殿的主宰，也是我們唯美畫面的構造者，那麼小夥伴們最近一次看見雪又是什麼時候呢？

五：冰磚擊破

既然在之前已經說到了地形的可破壞是遊戲特色之一，那我也就告訴大家冰磚擊破的特效也是充滿樂趣。剛開始對冰磚進行射擊時只會產生裂縫，這樣也會給人一種欲罷不能的感覺。

回想一下試煉挑戰中的第一個BOSS，背上掉冰的場景想必玩家們還是記得的，如今這個場景在可改變的地形中再一次出現了。如果哪些玩家「手痒痒」了，那大可打爆冰雪宮殿中的所有冰磚，順便感受一下冰塊掉落的感覺。

看了這些玩家們是否對冰雪宮殿更加期待了呢？沒錯，它不僅僅是一次地圖的革新，更是我們對「雪」的世界的一種追求。遊戲之餘駐足欣賞又何嘗不是一件美事，體驗不一樣的樂趣才是我們的初衷。