實際上是這樣的，小編有一個黑本本，專門記誰誰誰得罪了我。以備將來有空報復。

WOW期間記了三百多個名字，最後一個名字是練聯盟小號發現的，殺得他拖屍回暴風城。

今天，小編翻開本子，上面寫(丟失了信仰的劍士問小小小王紙視頻的連招手法。

前言完

【1.火劍士pve方面的改動】(可以跳過)

早在更新前一個月左右，我曾發過關於劍士改版的一些情況與猜想，那時韓服剛剛更新，到現在國服正式版上線，中間又有了不小的改動，在此簡單總結下：

1.火龍速度由0.5s每次變為0.4秒每次，傷害係數從12.5降低為8.7。這是本次改版最為核心的改動，乍一看傷害被砍了很多，其實就pve而言，因為有武器以及手鐲的額外係數加成，火龍整體傷害並不算削弱，反而因為火龍速度與滿月cd挂鉤以及仙倫密功牌的原因，加強了不少。

2.新增4拔劍1s火龍buff與快劍。這點改動是導致改版后火劍士輸出手法變更的最直接原因，以往的3拔劍1火龍的輸出方式依然可以使用，但是想要達到更高的傷害和技能利用率，勢必要好好利用兩種技能產生的這1s火龍buff。

3.其他技能改版：天雷令施展速度加快，使得以往的爆發期3次御劍連斬手法不再適用，新增拔劍姿態的山崩算是蠻不錯的技能，傷害雖然不高，但是用來疊加攻擊次數觸發武器buff還是很不錯的。

4.裝備上的改版:首先要提到的就是仙倫密功牌，配合上火龍速度加快，仙倫由全職業倒數第一上升到輸出提升最大的位置。其他如武器，手鐲的改動幾乎可以忽略，雷劍反而加強較大。破天密功牌的小幅度加強實際沒有多大效果，依然處於可有可無的尷尬地位。

以上是簡單的總結下本版本劍士和50級版本的差別。

【2.技能共cd的說明及應用】

首先需要分清楚技能共cd和技能前搖后搖的區別。

共cd：釋放技能a，其他一個或技能在冷卻狀態下，圖標仍然會逆時針轉1scd的情況下，我們說a與這一個或幾個技能有共cd。

天雷令與追風劍，五連斬，天隙流光，御劍連斬，爆劍令均有共cd。

前搖：技能命中敵人之前的技能動作叫技能前搖，通常不能取消或者說沒有必要去取消，因為取消了前搖意味著技能無法命中，那麼這個技能就失去了效果，如：力士左右鍵卡刀按的太快，導致左鍵無法命中敵人觸發傷害和回內效果。但是也有特例，比如很早版本的時候，劍士可以用宏進行卡刺劍輸出，即使用落劍式來取消刺劍后搖，但不需要命中，這樣的輸出方式可以使刺劍達到每秒3.3次的攻擊頻率。

后搖：技能命中敵人之後的技能動作叫技能后搖，通常這個是需要大家盡量去取消的，通過不同的技能銜接順序來依次取消前一個技能的后搖，從而節約時間提升輸出，最明顯的就是拳師的3rf(現在改版為2rf)抽筋拳。劍靈掌游寶天下無敵

理清這些關係，我們來說下劍士的主要幾個技能之間的共cd與能否取消后搖的情況：

滿月斬：幾乎無法取消后搖，

天隙流光：可以用滿月斬、拔劍取消后搖

山崩：可以用拔劍，火龍，天隙流光取消后搖，與滿月斬之間共cd

火龍連斬：可以用拔劍，山崩，天隙流光取消一定的后搖。

御劍連斬：與天雷令共cd，幾乎所有技能都可以取消其後搖。

天雷令：主要與御劍連斬共cd，一般和回天令一起使用中間接一刀火龍或滿月斬再接御劍連斬。

大概主要的就是這些，這部分單看是沒有太大意義，只是為了後面的手法介紹上做準備。

【3.輸出手法的優化】

輸出手法分為兩部分：爆發期御劍姿態下以及常規輸出循環

一.御劍姿態爆發期：

因為天雷令的速度加快，以往一個御劍3次x(御劍連斬)的輸出方式已經不在適用，不是說做不到，而是操作比較繁瑣並且失誤的概率較大，使用3次x的情況應是vq(或者zv開局，或者tab)xc開局，上面提到過x與c是有共cd的，所以第一次的c大概要御劍姿態開啟后1.5s左右才丟出去，這樣第二次c的冷卻的時間就比較晚，經常會無法重置第三次x，甚至稍有失誤第二個c都放不出來。所以，目前版本不提倡使用3次x的爆發手法。

那麼比較靠譜的爆發手法應該是(佩戴玄天神功牌)：vctab 6R x 4R tab 9R c R x 2R tab 10R(或者更多，打到火龍buff消失)

上面的R為火龍連斬，x為御劍連斬，tab為滿月斬，數字代表連續使用次數

先說為什麼第一個滿月只放6個火龍，而不是最大化8個火龍?為了避免網路延遲等影響，在一個滿月只能打7下的情況，第6刀和第7刀之間往往會有較大的卡頓，而我們靈核期間火龍buff是不缺的，需要我們做的是最大化利用靈核時間來輸出，浪費一到兩個火龍並不會有什麼影響。

然後，如果沒有仙倫密功牌，x火龍buff期間是不是就可以不用滿月了?如果你有黑風八件，那麼滿月還是要照舊打出來的，一個滿月31.5的係數，而一個火龍經過12段梵天和15段崑崙的加成也只有24.38的係數，實測釋放一次滿月只會佔用一次火龍的時間，一比一互換來看是絕對值的。當然在延遲較大的情況下，以火龍為主是沒有問題的，避免出現火龍速度太慢，導致火龍buff已經消失滿月斬還在cd的尷尬情況發生。

最後，為什麼第二個c需要cRx2Rtab?c雖然加快了彈道速度，但是仍然是需要時間的，c和x之間插入一個火龍，可以避免浪費時間。至於為什麼滿月cd已經好了還要再打兩個火龍再接滿月，我想大家平時都發現了，在御劍姿態結束的時候，火龍經常會出現明顯的頓卡(這其實是因為御劍下的火龍和普通的火龍是兩個技能，兩個技能之間切換會出現卡頓的情況，同理超神結束以及火龍buff下的火龍和有cd的火龍之間也會出現卡頓)為了避免這種卡頓，導致劍氣的損失，所以我建議先打兩次火龍等御劍姿態消失后再使用滿月。

如果遇到較為複雜的情況，比如技能順序亂了，爆發的時候被boss控了，或者打24人本延遲比較高，那麼就需要自由發揮了，只需要記得在不出現火龍斷buff的情況下(也就是你在x的6s火龍期間放滿月，要保證滿月之後能打出9刀以上的火龍)，滿月斬好了就放就可以了。

二.常規輸出循環：

現版本火劍士無論是從火龍buff的續航上來看，還是仙倫的加成來看輸出核心技能都是滿月斬，所以手法也是要圍繞滿月斬的。

常規輸出都是從爆發期結束(就是上面的那一串到最後十次火龍結束)以及武器buff重置之後開始的。

正常延遲下，3個滿月斬為一個循環，為什麼是3個，因為涉及到快劍的cd，具體的技能釋放順序如下：

tab8R llL2R tab8R llll2R tab8R llll2R

其中l為拔劍，L為快劍。

這裏解釋下：

1.使用快劍時最把握的情況就是用3次左鍵(2次拔劍1次快劍)，一方面為了避免出現拔劍不暴擊的情況，導致無法觸發快劍，另一方面快劍的觸發現在有bug，拔劍暴擊也有可能不觸發快劍，這個bug的出現概率不小，大概有1/5左右，這樣使用3次左鍵，可以保證99%的情況下你能把快劍用出來，而且不會浪費太多的火龍buff(即便你第二次就已經觸發了快劍，多一次拔劍依然可以放出兩刀火龍)

2.拔劍快劍之後只需用兩次火龍，不要三次全部打出來，理由是你放了3次火龍，需要再放一次拔劍刷新2s的普通火龍cd才能讓你下一個滿月斬放出完整的8個火龍，否則你的輸出循環就會亂掉，有時7火龍有時8火龍，而從戰鬥記錄最終的統計來看，拔劍次數是遠小於火龍次數的，所以一把劍一火龍的情況對於整體秒傷是降低的，也會變相加長滿月的cd，降低滿月以及劍氣的傷害。

3.快劍是否冷卻以及快劍是否已經觸發我沒有更好的辦法，目前只能看技能cd欄的圖標，好在這個圖標大多數的情況都是在第一位，一般用餘光注意這個圖標，一旦消失表示下次循環可以使用快劍了，一旦出現表明快劍觸發，等到比較習慣了，3次拔劍也不是每次都需要的，兩次如果觸發了快劍就可以直接火龍了(快劍是在釋放的瞬間就進入cd，所以你有大概0.3s的時間來反映是繼續左鍵還是右鍵)，聽起來比較麻煩，費神，但打得多了也就習慣了，並不是太難的事情。

4.4拔劍之後切忌快速銜接火龍(稍頓一下，大概等個0.2s左右再接)，因為第四次拔劍命中后才會生成1s的火龍buff，如果接的太快，系統會優先判定你使用普通火龍，這樣你普通火龍就會進入cd，然後其他同第二條，就是會降低輸出。如何判斷自己是不是打出普通火龍，需要看火龍動作，如果4拔劍之後火龍的動作是第三下和第四下的動作(一個畫圓圈，一個上挑動作)，那麼表示你的釋放是正常的，如果4拔劍之後出現兩次第一下(連續兩次順劈)，表明你已經把普通火龍打出去了，這時需要你補一個拔劍避免下次滿月出現火龍次數減少的情況。

上面的循環是一整套固定的循環，中間還是需要穿插其他技能，常用的技能有山崩和天隙流光

山崩這個技能很多火劍士可能不會去用，畢竟火劍士是不缺內的，但是從上版本末期開始，我自己就開始有意識的切劍術姿態使用山崩來增加攻擊頻率提高武器buff的觸發率，不過因為山崩和滿月的共cd，中間需要平砍來銜接太浪費時間，所以我一般只是在有流光的情況下使用，34tab小連招。這個版本山崩給了拔劍姿態，如果還不用就太浪費了。回天令也是同理，一般在天雷令釋放后順手用出。

山崩一般是在cd好了之後銜接滿月的7~8次火龍結束之後，立馬接一個山崩然後拔劍取消其後搖，火龍過程中不要使用山崩，雖然後搖可以被取消，甚至取消到你連山崩的動作都看不到，只能看到特效，但是實際使用中，火龍過程中放了山崩基本都會導致最後的火龍次數-1。當然作為一個傷害不高用來蹭攻擊頻率的技能，到了5次武器buff的時候就不要再用了，全力打輸出就好。

天禧流光應該在每次拔劍與兩次火龍用完，準備下一個滿月的時候用，按照4tab的順序來取消其後搖，不會浪費時間，同樣也不要在火龍過程中使用，除非武器buff馬上就要重置了，這時候丟出流光避免浪費。

每次武器buff重置之後，山崩 流光 滿月斬均為冷卻狀態，這時候就可以按照z4ltab的順序一次性釋放所有技能來加速武器buff的疊加，盡量減少0層武器buff的真空期。4和tab之間接一個拔劍是因為z和tab有共cd，如果只是z4tab，網速較好的情況下會頓卡一下。當然這個拔劍也不是什麼時候都能插的，如果武器buff重置前你在拔劍，就不要插這下了，因為會觸發快劍(快劍觸發是你拔劍暴擊后2~3s內觸發，中間接其他技能不會導致快劍觸發消失)