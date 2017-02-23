鵜鶘球團在23日舉行記者會歡迎「表弟」DeMarcus Cousins的加入，這位明星中鋒日前透過交易，和隊友Omri Casspi一同從國王來到鵜鶘。

過去在國王的每一天，Cousins都祈禱著球隊能再引進明星球員幫助他帶領球隊前進，如今來到鵜鶘他終於有了超明星級的隊友Anthony Davis，可說是另一種方式的美夢成真。

「過去我總是回到家祈禱著上天給我更好的幫手。」Cousins表示：「現在我有了超棒的隊友，我們的比賽都會變得簡單很多，我和Davis將會統治整個聯盟，當然這並不是立即就能辦到的事，但我覺得我們的潛力相當驚人。」

「我聽到消息後幾乎整晚都睡不著，不停的在想我們可以在場上做出什麼事情。」Davis也對此表示：「我和他（Cousins）都對剩餘的賽季感到相當期待，更期待未來的每一場比賽！」

鵜鶘總管Dell Demps也在記者會中對於球隊的未來感到非常興奮，並認為兩名長人和陣中後衛Jrue Holiday能組成相當棒的組合：「我不會用＂三巨頭＂這個說法，但想想看這個組合，真的會讓人興奮不已！」

記者會中Cousins也展示了他在鵜鶘的新戰袍，捨棄了從大學時便穿著的15號，Cousins在鵜鶘換穿0號球衣，象徵自己要從零開始、重新出發。