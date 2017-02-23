夢幻西遊手游魔王地府門派攻略北京新浪網 (2017-02-23 18:45)
夢幻西遊手游老手談魔王和地府現狀，我玩過地府和魔王，所以說下自己的感受，其他門派沒玩也就沒資格說。先說一下單p。地府和魔王都屬於單p強勢門派。地府買個太極和氣歸單p也就比較怕魔王，方寸也比較頭疼。而魔王則比較微妙，因為我發現有些魔王打物理門派切耐點打法系切魔點，然後說自己多麼厲害。但是你魔點的時候被物理點，耐點的時候被法系點呢?其實都三魔兩耐就挺好，就可以贏其他門派了，別太貪，來回切點只是自己騙自己。
再說一下群p。地府屬於後期門派，而魔王前期更強。魔王前期組個五魔王那是相當厲害，跟秒怪一樣，輕鬆在幫戰進主隊，很吃香，但是羅漢普及以後不如龍宮。地府前期則比較雞肋，鬼眼就是擺設，打個幫戰對方幾乎沒什麼隱身寵，而且開鬼眼該封還是會被封，完全沒有存在感。有羅漢之後是個轉折點，而且中後期隱身寵也開始多了，才開始有存在感，但是普陀有個四海就比較吃香了，當然普陀想玩好也需要羅漢，只是對羅漢的需求沒地府那麼重要，所以前期比地府吃香，到後期都差不多。但是我覺得普陀單p不如地府，所以我選擇了地府。
總得來說地府和魔王都是不錯的門派，如果你是急性子比較適合魔王，要是玩地府會有摔手機的衝動。如果你是慢性子比較適合地府，慢慢變強。
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