QQ飛車初春折扣不停歇 連續三天寶箱低至5折北京新浪網 (2017-02-23 18:53)
初春活動精彩紛呈，2月24日-26日連續三天固定時間段，9款人氣活動最低5折特賣，最高3倍極品產出概率。開啟有機會獲得永久T2【末界戰神】/【暗影刺客】/【零羽天使】，永久S【終極暴風雪】/【暴風雪】等極品豪禮！
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