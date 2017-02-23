QQ飛車歡樂開學季 粉戀小天使強化+5萌動開啟北京新浪網 (2017-02-23 18:54)
2月24日起，【粉戀小天使】強化+5萌動開啟，點火加成、親密加成、工資加成等各式加成給力奉上，還有強化系統多倍、寵物強化卡5折限時登場，快把萌萌的小天使帶回家！
我們還將繼續開放更多寵物更高級的強化功能，更多強化技能敬請期待！
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