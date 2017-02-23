為了慶祝《上古捲軸3》誕生15周年，發佈於2014年的MMO遊戲《上古捲軸OL》將在主機和PC平台發佈它的第一個資料「晨風」，這個資料片將把玩家帶回「晨風」中的瓦登費爾大陸。

這部資料片將在6月6日發售，根據官方的說法，「晨風」將會提供數百小時的遊戲體驗，規模比普通的DLC都要大，同時加入原版遊戲的地區，比如維維克城，巴爾莫拉等。新資料發生的時間將是在《上古捲軸3》的700年前。

《上古捲軸OL》在這次資料片也首次加入了新的職業Warden——掌控自然魔法，有一頭熊作為同伴(頂圖)。玩家們喜愛的刺客Naryu Virian將作為資料片的教程和角色創建嚮導。

「晨風」中也將加入一個新的PVP模式「戰場」，在這個競技場中，玩家們將分成3個四人小隊捉對廝殺。

"晨風"資料在STEAM國區售價129，另外還有實體收藏版，收藏版包括數字版遊戲、12英寸高機械巨人手辦、全彩色設定集以及晨風地圖。

（來源：3DM）