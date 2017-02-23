由上方匯、上方網主辦的以「新機遇 。 新挑戰 。 新格局」為主題的2017第十四屆TFC全球泛遊戲大會正在北京舉行，而作為每年遊戲行業的開年第一個行業大會，這屆的TFC依然受到了業界很高的關注。

樂視生態將樂視互娛升級為全生態頂層戰略

今天下午的TFC主會場上，樂視互娛CEO楊永強發表了以「泛娛樂時代下的IP演繹」為主題的主題演講。

此前，樂視官方已公開表示，樂視生態戰略進入第二階段，LeEco旗下各子生態將從燒錢擴張，轉向做深做透市場；從獨立快速奔跑轉向組織間真正化反、主動跨界創新、聚焦生態價值創造；從粗放經營轉向價值挖掘和提升，快速、極致、高效服務高價值規模用戶人群。

而作為泛娛樂內容產出的重要組織架構之一的樂視互娛，楊永強表示，2017年，樂視生態將樂視互娛升級為全生態頂層戰略，全力部署全集團內容變現。

樂視互娛將成為樂視生態內遊戲IP的統一出口

演講中，楊永強拋出了一個重磅消息——樂視互娛將成為樂視生態內遊戲IP的統一出口，關於遊戲IP的合作商業模式將主要以定製開發和授權開發為主。

眾所周知，樂視擁有全行業品類最全、數量最大、質量最精的影視IP資源庫，投資200+IP儲備，搶佔S級資源；樂視製作、出品的影視劇均具有高粉絲高人氣的原創IP小說改編；諸如《盜墓筆記》《茅山後裔》《狼圖騰》《凡人修仙傳》《脫骨香》等等。其一線的導演資源，如張藝謀、鄭曉龍、徐克等，也保證了其影視IP的研發製作能力。

此前大熱的《甄嬛傳》《羋月傳》《紅高粱》《太子妃升職記》等影視自製劇，同時證明了樂視強大的自製發行能力。於是，在影視方面的IP儲備能力、研發製作能力和發行營銷能力，也為這些影視IP改編為遊戲文本埋下了夯實的基礎、更令樂視互娛在影游聯動方面顯得遊刃有餘。

諸如此類的強勢優質IP資源，樂視體育、樂視音樂在行業中也極具優勢。譬如樂視體育旗下的中超、亞冠、英超等版權資源，吸引聚集了大批體育核心用戶，在生態內為體育類遊戲培育了豐厚的土壤。

樂視互娛將布局以IP為中心的遊戲生態

事實上，早在2016年下半年，楊永強就曾公開表示過，樂視互娛未來將涉足遊戲發行業務。通過這次大會的發言，一方面，從「樂視互娛將成為樂視生態內遊戲IP的統一出口」這一點上，似乎從側面印證了，在發行業務上樂視互娛將真正有所動作。而另一方面，樂視互娛也展現了自己在遊戲方面的實力。

首先，樂視生態具備強大的生態營銷資源，通過線上線下的垂直整合，形成完整的開放閉合生態。同時，樂視也是唯一實現六屏聯合的媒體平台，日均觸達億級用戶。全國8000+線下LePar店覆蓋了95%縣級以上行政區域及30%經濟發達鄉鎮。線上，樂視商城每年的919樂迷節也已經成為了國內第三大電商節，巨大的流量資源為遊戲虛擬產品、衍生品變現提供了有力保障。

而樂視互娛本身，其優質的渠道運營能力也為其後續的業務開展打下了基礎。楊永強在會上表示，2016年樂視生態總收入達7.3億元，其中包括了手游聯運、長尾發行、電視遊戲聯運及垂直配件收入。

樂視超級電視的遊戲業績在國內電視遊戲行業已經有目共睹，超級電視2016年12月遊戲付費用戶數是2016年1月的3.3倍，月付費金額是1月的18.4倍，領跑整個中國電視遊戲行業發展，高於行業平均水平2倍以上。

移動端，樂視超級手機在2016年年底累積出貨量突破2000萬，樂視應用商店手機版2016年分發量比2015年增長了15倍，樂視互娛小屏業務營收比2015年增長了36倍。在此次TFC金蘋果頒獎典禮上，樂視應用商店手機版也斬獲了最具價值渠道獎。

發言最後，楊永強表示，2017年，樂視互娛將繼續縱深拓展遊戲領域，在分發聯運的基礎上布局發行等遊戲業務，具體會有哪些新動作也將在近期公佈。