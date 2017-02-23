速食麵市場新風貌 進口 健康 高價化



(中央社訊息服務20170223 18:20:21)前幾年的連環食安事件，對於內含油包、調味包的速食麵衝擊相當大，整體市場銷售下滑兩到三成不說，其後消費者健康意識的抬頭及來自各種新式輕食的競爭更讓速食麵的表現持續低迷。不過這樣的狀況在2016上半年開始扭轉，根據凱度消費者指數研究觀察，2016上半年台灣整體民生消費市場回溫，對比前一年有2.9%的成長，速食麵也反降為升，銷售成長兩位數之餘，購買人數也回復到全盛時期的九成。 深究其背後成長的原因，除了消費者對於「便利」飲食的需求仍在，食安事件帶動了市場版圖的變化，包括進口品牌的來勢洶洶，健康快煮麵產品的趁勢崛起、商品的高價化等，都是刺激市場回溫的要素。



進口品牌趁勢崛起 「歐膩、歐巴」商品最受青睞



本土速食麵品牌遭遇食安風暴，恰好提供了進口品牌發展的機會，近期市場的成長，部分即來自於代理商積極引進新品，其中更以韓系商品最受青睞。 台灣近年赴韓旅遊人數不斷攀升，韓流的風靡，也讓台灣消費者對於『歐巴』、『歐膩』從用的到吃的都熱情追隨。凱度消費者指數2016年第三季資料即顯示，全台灣快煮麵品牌前十名當中，就有三分之一為韓系品牌，其中包含農心辛拉麵，不倒翁起司拉麵，Paldo牛骨湯麵，人蔘雞麵等都相當受消費者喜愛。韓系商品的成功除了歸功於韓劇的影響，通路的積極採購也是一大助力，例如各大賣場的日韓週活動，或是進口食品專區的設立等，都是刺激進口快煮麵成長的原因。



飲食新觀念 國民美食健康吃



帶動速食麵市場回溫的另一動力，則是健康飲食的需求。健康意識的抬頭讓消費者在選購速食麵時變得更為講究，因此強調食用較無負擔但同樣方便快速的快煮麵產品便直接受惠，在2016年創下15% 的成長佳績。其中值得注意的是，快煮麵市場超過五成銷售額來自高價位產品；凱度研究觀察到快煮麵除了買者人數成長，消費者每次購買金額對比去年也增加了8%，擴大了近三億元的市場規模。不僅是快煮麵，傳統泡麵同樣也有近45%的銷售來自於高價位產品，在在反映出消費者愈發精緻的口味偏好，以及為了健康、品質，即便是速食麵也願意付出較高金額的消費態度轉變。(請見圖一)



除了功能切中需求 品牌行銷也是成功關鍵



以近年黑馬之姿強勢成長的台灣菸酒花雕雞麵為例，飢餓行銷與殘酷限量，讓旗下產品的買者在三年內成長兩倍！味丹的新品牌 - 真麵堂，強調『誰來煮都好吃』的產品溝通，至2016年第二季也吸引了40萬買者選購。反觀領導廠牌統一，雖整體仍穩佔市占龍頭寶座，加上小時光宣傳也贏得坎城捷報，但反映在消費者的實際購買上卻不如預期，因此旗下品牌如統一麵、來一客、阿Q、滿漢大餐等，更應積極思考當消費者站在速食麵貨架前，面對琳瑯滿目的選擇時，要如何持續成為消費者首選，而且不相互侵蝕。由速食麵市場的例子可明顯觀察到，台灣消費者的飲食觀念在後食安時代已然轉變，速食麵不再只是強調匆忙趕時間或是價格便宜。廣大消費者對於產品的講究，即使只是一碗麵，台灣的消費者也願意為相對健康、有品質的產品買單，正代表著即使是速速泡個麵、煮個麵，也要真正的料好實在，健康安心。



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