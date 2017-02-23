TTMaker台東創客園區二期招募中 黃縣長歡迎大家到臺東創業



(中央社訊息服務20170223 18:09:09)臺灣第一個產官學合作成功案例的臺東TTMaker軟體創客園區，目前正進行二期團隊招募，將於24日及3月1日分別在台北與台東辦理說明會，黃健庭縣長表示，TTMaker是一個開啟創新應用的場域、實現創業理想的地方，臺東迫切需要更多人加入，讓改變的力量更強，歡迎有創意、愛臺東、改變台東的創客一起完成，讓所愛的這塊土地變得更好。 臺東縣政府國際發展及計畫處表示，台東縣政府今年以「TTMAKER臺東創客園區」獲得第四屆創新應用獎，本次以「智慧產業」領域參加，為臺東產業創造了「旱地新矽谷」的模式，不但首創全台產官學合作成功案例，這也是台東縣府連莊3年獲得此項殊榮。TTMAKER結合了臺東縣政府(官)、臺東大學(學)及運籌網通公司(產)，三方合作帶入產業的活力創新及市場機制，以大學衍生企業的概念，共同在臺東建立「TTMAKER 4G應用軟體創新創業園區」，去年啟動的TTMaker，為來自台灣各地通過面談篩選的26支創客團隊(其中還有6個團隊是旅外台東人回鄉創業)提供共享空間，以及財會、客服、創新輔導，甚至創業基金等各種營運支援。我們期許這些創業家深入瞭解在地需求，為台東人解決問題、創造價值。半年來，涵蓋旅遊、長照、農業及影音串流等主題的4G科技應用服務和產品，已陸續呈現。 位於原民文創研習基地的第二創客園區預計今年中建置完成，環境比目前的第一園區更優異，我們正積極招募人才中，並於21日在南港展覽館2017智慧城市展現場，舉行TTMaker二期團隊招募的第一場說明會，2/24(星期五)下午2點在行政院台北青創基地，以及3/1(星期三)下午2點30分台東縣府禮堂，將各有一場說明會，歡迎線上報名：https://goo.gl/rM7xLu，洽詢專線黎小姐342513/sophie.li@toplogis.com 臺東創客園區TT MAKER首創全台產官學合作成功案例，跟其他創新平台公用空間的差異，在於有完整的「生、養、教、建」機制，並整合臺東城市發展五大面向：前瞻都市規劃、積極營造宜居城市、觀光產業發展、深耕教育百年樹人、推動產業升級，共發展18項創新應用服務，需要您提出更具創意的想法！一起翻轉台東！歡迎您的到來。



訊息來源：台東縣政府



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