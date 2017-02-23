臺東縣政府前進廣州國際旅展 歡迎廣東朋友到台東旅遊



(中央社訊息服務20170223 18:04:48)頗負盛名的廣州國際旅展於2/23-25日在廣州市中國進出口商品交易會展覽館舉行，台東縣縣長黃健庭特別親自出席主持於今(23)日下午13：30舉行的台東推介會，包括廣州市台辦主任高耀宗及廣州市旅遊局副局長譚愛英、媒體記者、組團社近百位與會，盛況空前，黃健庭縣長熱情邀約廣東的朋友來台東感受一次熱情、美麗又浪漫的快樂假期。 推介會由台灣阿美族舞蹈拉開序幕，接著黃健庭縣長親自上台演唱大家耳熟能詳的台東著名歌曲－綠島小夜曲，讓現場的朋友們陶醉在熱帶島嶼的浪漫氛圍裡。



黃縣長致詞表示，台東有很多個全台灣第一名，包括最早看到日出、原住民比例最高、最長海岸線、治安最佳、農特產品-釋迦外銷第一、空氣品質最佳，沒有汙染……。去年台東與上海、香港及北海道皆被國際知名旅遊媒體-孤獨星球評鑑為亞洲十大必遊城市，台東縣位於台灣東南隅面臨太平洋，海岸線長達176公里，有綠島及蘭嶼兩個離島，近年來成為國際知名的旅遊聖地；多元的原住民文化、山海兼具的絕美風光、璀璨迷人的熱氣球嘉年華及衝浪等精彩活動，讓台東縣在台灣被評為最幸福城市的第二名，台東也是亞洲天后張惠妹與知名偶像級歌手A-LIN的家鄉。



廣州市台辦主任高耀宗表示，台東縣擁有的海洋資源及天然美景非常吸引廣東遊客，希望藉由此次推介會，讓更多廣東的同胞認識台東，同時也希望台東的朋友多到廣東旅遊；此次黃健庭縣長親自率團前來，就是代表所有台東縣人民來邀請廣東的好朋友們到台東渡假旅遊，也希望透過此次機會，開起雙方業者合作的新契機，共創雙贏!



訊息來源：台東縣政府



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