台中國際機場再升級 智慧停車助旅客228假期好飛



(中央社訊息服務20170223 18:03:48)今(106)年1月，台中航空站正名為「台中國際機場」，預計每年進出200萬人次以上，隨著228連假的龐大出國人潮，不管是飛大陸、港澳、韓國、越南，出國再也不用千里迢迢跑到桃園或高雄，節省不少時間。為了帶來更多便利性，資策會智慧網通系統研究所(智通所)和停車業者合作，導入智慧停車服務，讓車主能快速找到車位，順利搭上班機，為國內第一座採用智慧停車尋車與導航系統的國際機場，將機場服務再次升級。



資策會智通所與停車場業者歐特儀合作，繼板橋車站、台中國家歌劇院等場域後，於今年剛升格的台中國際機場推出停車導航APP，運用室內定位與智慧聯網技術，實現安全便利的停車服務系統，讓前往機場的車主不需花太多時間停車找車而影響後續的行程。



停車場的環境美化也別出心裁，進入停車場就可看到以飛行為主題的彩繪藝文創作，結合航空站的飛機與台中高美濕地的海鳥，運用歐普藝術地圖翻轉的方式呈現。還有優雅的國樂播放，讓旅客心情愉悅。如欲使用停車導航服務，只要下載「台灣好停車」APP，點選進入台中航空站，系統會自動導引駕駛人到最近的停車位。此外，還包含輸入車號尋車、會員車輛防竊、緊急協助與線上繳費等完整功能，提供安全貼心的停車智慧服務，也符合機場推動專業、便民、高效率之目標。



資策會智通所表示，此智慧停車技術於2016年獲得國際獎項 APICTA Awards肯定，在第一個場域推出後，便引發國際集團洽談投資停車場營運業者，欲將此解決方案導入日本、馬來西亞與新加坡等國。國內目前完成建置的停車場，除了台中國際機場外，還有六個場域。展望未來，將串連軟硬體業者，整合新興技術進軍國際，提供更先進的解決方案。



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209203.aspx