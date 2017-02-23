「永恆糾纏的交往與對立-北京華府關係再盤整」 3/1 國父紀念館邀您來聽講



(中央社訊息服務20170223 18:00:41)由文化部所屬國立國父紀念館、孫文學術思想研究交流基金會共同主辦的「菜根心系列講座」，將於3月1日（星期三）下午2時30分在該館中山講堂舉行。該次邀請淡江大學國際研究學院榮譽教授李本京先生演講，並以「永恆糾纏的交往與對立-北京華府關係再盤整」為題進行講座與對話，歡迎有興趣者加入討論行列。



李本京教授為美國聖若望大學歷史學博士，曾任淡江大學國際研究學院院長、美國研究所所長，現為淡江大學美洲所榮譽教授。李教授的專長為美國文化與社會、美國外交關係；主要著作有：《中美關係的檢討與展望》、《美國亞洲外交政策》等。



李教授的演講將聚焦於川普執政後，中美關係之發展及臺灣因應之道。中美關係究將如何發展引起世人萬分注意。臺灣身處兩強之間，究應如何因應以求自保，是最為關切之大事。



該次演講共有三項主題：第一項主題介紹兩國文化、政、商之不同背景及立場；第二項主題是兩國之對外關係；第三項是未來雙方在交往及對立方面之發展。「菜根心系列」講座每月一次在國父紀念館舉辦已經超過十年的歷史，每場均廣邀各界菁英人士對於當代議題與國父思想進行深入而廣泛的對話與詮釋，歡迎各界人士前往聆聽並交流意見。相關資訊請電洽國立國父紀念館(02)2758-8008分機523，或逕洽該館全球資訊網網站www.yatsen.gov.tw查詢。(廣告)



訊息來源：文化部



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