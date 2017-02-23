鏡頭之美－東海岸攝影學會會員聯展中央社 (2017-02-23 17:51)
鏡頭之美－東海岸攝影學會會員聯展
(中央社訊息服務20170223 17:51:36)國立臺東生活美學館主展覽室自106年2月25日（六）至3月15日（三）展出【鏡頭之美－東海岸攝影學會會員聯展】，並於2月25日（六）上午10時整舉辦開幕式，特邀全省攝影同好參與盛會。
新任理事長陳麗姿表示，臺東縣東海岸攝影學會於千禧年創立，迄今已十七年，會員人數近百人，遍及各行各業。本次年度會員聯展以「鏡頭之美」為題，鼓勵會員勇敢踏出腳步，將各地美景、風土民情盡收在鏡頭下。由每位會員精選1至2幅作品共襄盛舉，預計展出作品約90幅，內容包羅萬象，精彩可期。同時，學會創會理事長王源成先生特提供獎金一萬元，給予優秀會員實質鼓勵。
國立臺東生活美學館表示，臺東縣東海岸攝影學會是本館長期合作的在地藝文社團之一，一年一度的會員聯展更是縣內年度藝文盛事，每回的展出，學會會員們都帶回走訪世界各地的感動畫面與臺東民眾分享。在這個「人手一機」的3C時代，隨著攝影器材更容易取得，攝影也成為更普羅化的藝術形式，盼望民眾透過展出欣賞與觀摩更多好的作品，使全民攝影美學更加茁壯。
訊息來源：文化部
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