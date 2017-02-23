美學館邀你共享 利卡夢梅之宴•馥蘭朵戶外音樂會



(中央社訊息服務20170223 17:51:15)利卡夢馥蘭朵戶外音樂會又到了！邁入第19個年頭的臺東縣利嘉國小梅園戶外音樂會──2017臺東利卡夢梅之宴•馥蘭朵戶外音樂，2月25日星期六下午2時舉行，今年邀請臺灣絃樂團，以「用音符彩繪臺東的春天」為主題，來臺東獻藝。



利卡夢，出自利嘉地區卑南族族語，意為芋頭從泥土中冒出新芽，象徵生命充滿希望、不斷成長。19年前，臺東縣利嘉國小校園內，老梅樹、綠茵、流水、蟲鳴、鳥叫中，開啟一個每年梅花綻放季節，邀約賞梅、畫梅，同時欣賞美妙音樂的聚會。持續不輟19個年頭的浪漫音樂饗宴，已經在當地以及曾經參與過的每一個人心田裡，埋下一粒美好的藝術種子，藉著「利卡夢」，冒出夢想與執著的新芽。



音樂會發起人張中元表示，成立於1990年的臺灣絃樂團，是臺灣著名小提琴家鄭斯鈞先生，在比利時布魯塞爾音樂院留學期間，聆聽由羅馬音樂院學生組成的義大利獨奏家合奏團，有感而發，號召臺灣留學歐美的青年絃樂演奏家，所成立的無指揮室內樂團。成員至今都已成為臺灣最頂尖的絃樂演奏家及大學教授，包括林暉鈞、紀珍安、江靖波、吳孟平、林天吉與楊智欽等。



他指出，本次音樂會的曲目風格多元，臺灣絃樂團「春天的音樂花蕊」準備了巴哈G弦之歌、韋瓦第小提琴協奏曲〈春〉第一樂章、泰勒曼G大調中提琴協奏曲第一與第二樂章、莫札特D大調嬉遊曲作品一三六等閒樂經典樂曲，另外還有彭靖的青少年組曲與望春風、洪千惠的客家民謠，以及李哲藝的蘭陽舞曲等，演出節目精彩可期。



音樂會的開場，先由Pinuyumayan（比努優瑪漾）演出卑南族歡慶歌舞；接著，來自大武山秘境的天籟─芮斯（排灣公主、金曲歌后），演唱古老傳奇的排灣情歌，揭開音樂祭的序幕。



國立臺東生活美學館表示：館方向來以藝術扎根於村落為施政軸心，能浥注部分經費參與支持這場由張中元擔任藝術顧問，馥蘭朵渡假酒店主辦的「利卡夢梅之宴•馥蘭朵戶外音樂」，實與有榮焉。館方誠摯邀請民眾參與儼然成為臺東人每年固定約會的品牌音樂性活動－利卡夢梅之宴音樂會，希望透過樂音的傳揚，凝聚民眾對音樂美學的愛好，讓音符之美充滿在臺東這片土地！(廣告)



訊息來源：文化部



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