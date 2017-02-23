元培環衛學生報考勞動部水質檢驗技術士考照率80%



(中央社訊息服務20170223 17:50:15)元培醫事科技大學環境工程衛生系報考勞動部水質檢驗技術士考照率80%，該系積極輔導學生取得國家技能證照，並將實務及考證融入教學課程。四年級上學期安排下水道水質檢驗相關課程，課程中提供同學應考下水道設施操作維護-水質檢驗證照學科與術科之充分內容與訓練，張秋萍老師、陳文欽老師與洪雪芬老師於寒假期間更開設證照輔導班，成功輔導所參與的80%同學順利取得勞動部水質檢驗技術士證照。



值得一提是系上的水質分析實驗室在學校全力支持與系上全體師生努力下，再次通過勞動部評鑑成為合格的技術士術科考場，所以系上的同學可在國家級術科考場上課、訓練，且直接在校進行術科考試，因此都可以獲得良好的考照成績。



環境工程衛生系歷年來接受教育部評鑑均為一等、亦是全國第一個私立技職院校通過國際工程及科技教育認證與世界接軌的環衛相關系所，在良好的教學課程規劃下，該系學生們學習而得的都能達成教育目標與核心能力的要求；課程規劃除了能使學生擁有紮實又專業的本職學能、亦規劃至環安衛相關企業進行實務實習，亦讓學生在校就讀期間即可考取毒性化學物質專業技術管理人員、廢棄物處理專業技術人員、下水道設施操作維護技術士、職業安全衛生管理技術士及各項環安衛國家級證照。



學生於畢業前即可取得橫跨環境工程與職業衛生安全不同領域的國家級專業人員證照，並為日後畢業考取其他國家級環保與勞安專業人員證照、專業技師作準備，深植未來就業市場所需之實力。畢業後可繼續至碩士班就讀深造外，當然亦在各企業獲得高薪就業工作。



此外，元培醫大環衛系依「環境教育人員認證及管理辦法」規定開設一系列環境教育課程，使學生於就學期間可修畢環境教育相關學分，協助順利取得環境教育人員認證，因此讓環衛系的學生畢業後就業道路相當的寬廣。











訊息來源：元培醫事科技大學



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