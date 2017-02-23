元培醫檢系系學會、行科系系學會聯合舉辦的二手書活動中央社 (2017-02-23 16:56)
元培醫檢系系學會、行科系系學會聯合舉辦的二手書活動
(中央社訊息服務20170223 16:56:18)元培醫事科技大學105學年度第二學期二手書活動-「繼承者們」，20日至24日共五天在光恩樓B1學生餐廳前廣場舉行，吸引不少同學前往，有同學拿到所需的二手書都非常高興，明天還有一天，有需要者可以前往挖寶，也許可以挖到你所想要的書籍。
醫學檢驗生物技術系系學會、行動科技應用系系學會聯合舉辦的二手書活動-「繼承者們」，主要實踐環保觀念，重複使用二手書及物品。倡導資源回收再利用，促進師生重視環保議題。
為推行環保概念和資源回收再利用舉辦二手書活動，收集舊書和物品，讓這些舊書和物品找到新的”繼承者”。由兩個學系系學會同學勸募書籍與物品；讓大家重複使用舊書和物品，既省錢又不浪費資源，而學弟妹們也透過舊書上的筆記達到知識傳承的意義。除了落實”環保救地球”的口號，也共同對抗經濟不景氣。
20日至24日共五天，20日至23日上午9時至下午4時，明（24）日上午9時至下午1時，在光恩樓B1學生餐廳前廣場，歡迎同學去挖寶。
訊息來源：元培醫事科技大學
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/209193.aspx
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