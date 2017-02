亞洲大學國際學院院長陳英輝參訪泰國清邁大學5所大學,並與泰國兩家台商簽訂產學合作,提供海外實習機會!



(中央社訊息服務20170223 16:50:44)因應政府南向政策,亞洲大學國際學院院長陳英輝院長2月13至18日到泰國清邁、宋卡拉王子、湄洲、拉加芒加拉科大及塔克新等5所大學參訪交流,並拜會泰國SaveMor International Co, Ltd, Micepigs Co, Ltd等2家台商企業簽訂產學合作,預計可提供亞大學生50位海外實習及就業機會名額,培養亞洲大學產業國際人才。



陳英輝院長到泰國宣傳主軸強調,在蔡進發校長領導下,亞洲大學已擠身為世界「五個百大」名校,創校16年亞大,已擁有世界級的現代美術館,且亞大附屬醫院已成功營運;目前正推動亞大「318」教育理念,即學生中文、英文、程式語言、在學四年至少出國1次,有送學生出國當國際志工、取得雙聯學位、短期研修等8種途徑協助學生出國,深受泰國大學主管讚賞,紛紛表達效法及合作意願,讓此次泰國行充分發揮效益。



泰國是政府新南向政策標的國家,陳院長首先到亞大姊妹校─泰國清邁大學(Chiang Mai University, CMU)拜訪,該校往年有多位畢業生申請就讀亞大碩、博士全英文學位學程,學生都獲得亞洲大學獎學金,表現優異。清邁大學希望與亞大合組研究團隊爭取跨國計畫案,兩校共享學術資源,推動師生暑期及學期交流,共同舉辦國際學術會議等活動。



陳院長接著拜訪清邁湄洲大學(Majoe University),湄洲大學是泰國著名的國立大學,也是亞大實質交流的姊妹校,105-2學期選派6位交換生在財金系就讀。該校副校長Weerapoon 博士得知陳院長到訪,親率國際事務團隊在校門口迎接;他表示,亞大是世界名校,期盼陳院長的到訪能加速兩校的交流合作,更希望能盡速進行雙聯學位等學位合作計畫。



陳院長第三站到清邁拉加芒加拉科技大學((Rajamangala University of Technology Lana, RMUTL)拜訪。副校長Yoopayao博士說,她的學術圈許多友人告訴她,亞洲地區的姐妹校中不能遺漏台灣亞洲大學,不管用什麼管道或方法都要促成姐妹校關係,建立產學合作。該校校長也計劃於4月間率一級主管團隊赴亞大簽署合作備忘錄(MOU),學習亞大辦學的經驗與成效。



拉加芒加拉科大副校長Yoopayao博士會中承諾將薦送12至15名教師赴亞大學習創新教學法,並推薦講師及教師赴亞大攻讀博士學位,學成後回校提昇該校教育品質。該校也計畫於暑期期間薦送15-20名學生赴亞大進行短期研習。



第四站是到泰國南部的宋卡拉王子大學(Prince of Songkla University, PSU) ,陳英輝院長與宋卡拉王子大學副校長Dr. Niwat Keawpradub與經濟學院院長Aree、科技學院院長Sukree等位主管交換意見。宋卡拉王子學為了與亞大擴大學術交流,將於3月21、22日組團參訪亞大,深入討論兩校學術合作事宜,且參加亞大3月22日主辦的高等教育論壇。



陳英輝院長最後拜訪泰國南部的塔克新大學(Thaksin University),該校校長Dr. Wichai Chumni博士親率一級主管迎接,Dr. Wichai Chumni博士肯定亞大辧學績效,很期待今年4月有機會來台到亞大參訪,除了與亞大建立姐妹校關係,更希望能在專業學習、師生交流方面進行深度交流。



亞洲大學一直是泰國公私立大學學習的榜樣,更為泰國台商積極產學合作的對象。台灣與泰國素來在產業合作以及雙邊貿易上具有紮實穩固的基礎。



利用空檔時間,陳英輝院長與泰國台商SaveMor International Co, Ltd, Micepigs Co, Ltd等2家泰國台商餐敘,了解台商產業的需求與發展情形,並代表亞大蔡進發校長與這兩家規模頗大的泰國台商簽訂產學合作備忘錄(MOU),成功爭取50位海外實習名額,進而鏈結產業、人才培育。



其中,泰國Applied DB Industrial集團(ADB)旗下的SaveMor International公司(SMI)董事長陳信有在聽取簡報後,也肯定亞大辦學用心,可為在泰國台商提供產業發展的優質人力,願意協助亞大建立泰國產學合作基礎,並與陳院長討論為該集團海外產學專班。SaveMor International公司去年11月剛與台灣上市公司台鹽簽屬合作協議書, 結合台鹽生技研發創新和優良品質,與SMI在地經營銷售、和通路優勢,攜手進軍泰國和東協各國。



