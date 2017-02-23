「南臺三好、從愛出發」系列活動 吳清基總校長分享「重現教育的價值與希望」專題講座



(中央社訊息服務20170223 16:50:11)南臺科技大學連續二年榮獲三好校園實踐學校經費補助，推廣三好運動。計畫以「三好南臺、從愛出發」，期許全校師生均能「做好事．說好話．存好心」形塑三好有禮溫馨校園。校方安排三好校園專題講座，特別邀請前教育部長現任職教育大學系統總校長吳清基博士擔任講座，主題為「重現教育的價值與希望」，鼓勵學生能具體落實品德教育於生活與行為，同時期許導師也能多加引導及身體力行，讓學生有好品德，更具社會的競爭力。



吳清基總校長從事教育工作資歷豐富，一生對教育貢獻良多，尤其擔任部長期間對教育政策的建樹，目前推動大學教育系統的整合盡心盡力，臺灣教育大學系統成立於2011年7月28日，總校長以「找回師道救臺灣」為努力目標，將繼國家教育研究院之後，能扮演教育部「第二教育智庫」之角色，協助幼托教育、國民教育、師資教育、社會教育、老人教育等教育領域之問題探討，以及解決策略之提供。



吳總校長致力品德教育的推動，談及人生有四件事情不能等待，分別為健康、孝順、行善及教育，期勉所有在座導師體認教育可成己成人。分享他對教育工作的理念與價值，ㄤo本校「三好運動」推動更多新思維及做法，期許教師修為，慈悲喜捨；終身學習，修己善人心懷教育，關心學生，主動積極的工作參與，孩子是我們的希望，投資教育就是投資我們的未來。多元社會發展乃重視多元智能教育理念，行行出狀元，永不放棄任何一個孩子。知識經濟社會，創新力就是競爭力。找出孩子的性向、興趣和能力的亮點，給予適性揚才，將是十二年國民基本教育未來發展的希望所在。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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