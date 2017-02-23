臺北市高職學生家長會聯合會參訪聖約翰科大



(中央社訊息服務20170223 16:49:50)為了解各科技大學發展狀況及替孩子挑選優質學府，臺北市高職學生家長會聯合會在總會長王淑玲會長及榮譽總會長盧炆靇會長帶領下，聯合會各校會長及志工家長一行120人於106年2月23日蒞臨淡水聖約翰科技大學（簡稱：聖約大）參觀訪問。聖約大校長艾和昌率領各行政與學術單位主管熱忱歡迎聯合會成員的造訪，並安排參觀聖約大各學院的特色中心與實驗室，中午設宴款待聯合會各校會長時，學校許銘熙董事更全程參與午宴接待。盧炆靇會長說，聖約大是一所好學校，歡迎各位家長鼓勵學生前來就讀。



聖約大艾和昌校長致歡迎詞時表示，依據2月份Cheers雜誌最佳大學指南報導，聖約大投注在每位學生身上的成本為15.9萬元，在68所公私立科技校院中排名第10，比國立科技大學投入的金額還要多，學生可以擁有更多的教學資源。其次，依據教育部統計，105學年大專校院激勵型計畫（頂大、典大、教卓），技專校院通過率僅有4成5，今天早上教育部公告106年教學卓越計畫核定補助經費，聖約大獲得2,500萬元獎勵，這是學校自民國95年開辦教學卓越計畫以來，連續12年來無間斷獲得教學卓越計畫補助。足見聖約大辦學績優，深獲教育部肯定，辦學指標絕對進入全國技職排名前30名。各校家長可以安心將子弟送來聖約大就讀，並使用學校為學生投資的各項經費及建設。



艾和昌校長說，以工程背景起家的聖約大順應時代潮流，於去年設立「老人服務事業系」，結合既有的「休閒運動與健康管理系」及「醫護資訊學士學程」設備、資源及師資，課程對應老人服務相關產業，為青年開路，獲得聯合報系願景工程全版版面大篇幅議題報導。聖約大也將積極與相關產業結合，並與國外大學接軌，相信學生都能感受到學校對他們的良好照顧與接軌國際，而這也是學校一直秉持的教育初衷。



臺北市高職學生家長會聯合會總會長王淑玲會長說，感謝聖約大的妥善規劃，成就此次科技大學之行。這是她第3次造訪聖約大，聖約大無論是軟硬體設備及師資都非常優良，她期望透過此次參訪，讓更多家長及考生瞭解聖約大的優點及特色，並做出正確的升學選擇，適才適所。榮譽總會長盧炆靇會長則表示，這也是他第3次造訪聖約大，聖約大真的很不錯，尤其是提供學生住宿免費；未住宿者則提供交通補助，希望各位會長多多支持與宣傳，讓聖約大招生滿滿、蓬勃發展。



郭治平理事長雖然是第1次來聖約大，但她說，她鄰居小孩就是從聖約大畢業的，她親眼見證聖約大如何養成學生的氣質及培育出做事認真的學生，她受鄰居之託，特別感謝學校培育優秀學生的努力與用心。顏士雄監事長則邀請各位家長會長利用這個機會好好認識聖約大，用眼睛看、用心體會，幫助孩子找尋最適合的就讀學校。



訊息來源：聖約翰科技大學



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