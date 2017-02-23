資誠：串連台灣影視音產業資源 提升國際競爭力



(中央社訊息服務20170223 16:42:16)資誠聯合會計師事務所協同國泰綜合證券股份有限公司於今(23)日舉辦「2017影視音產業趨勢暨資本市場論壇」，探討如何協助影視音業者與主管機關互動、掌握產業趨勢變化及合作機會及瞭解資本市場應注意事項，期望能串連台灣影視音業者，擴大營運規模，兩岸優勢互補，透過多方合作，以能推動台灣影視音產業轉型升級，達到互利雙贏的目的，會中邀請文化部丁曉菁政務次長、櫃買中心蘇郁卿總經理、台灣電視劇製作聯合總會林錫輝會長等貴賓致詞，並邀請產官界人士發表專題演講及參與專題座談，吸引逾200位企業高階主管參加 。



資誠連續17年發佈娛樂暨媒體產業展望報告 洞悉全球影視音趨勢資誠聯合會計師事務所執行長周建宏致詞時表示，此次研討會透過分析影視音產業趨勢，企業經營者將可以了解全球相關趨勢，作為策略規劃參考，並且對於上下游產業鏈的進一步合作方式，分析投資及併購決策之效益，對影視音業者如何規劃下一步發展重心，將給予全新的方向。



周建宏也分享資誠長期深耕影視音產業，秉持「營造社會誠信，解決重要問題」的資誠使命，協助影視音產業在進入資本市場上解決重要問題，並且連續17年發佈娛樂暨媒體展望報告。周建宏指出，根據《2016 全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》，中國大陸由於經濟持續發展、擁有廣大的消費市場及政府政策的大力支持，使得中國大陸娛樂暨媒體產業處於高速發展時期。中國的電影業預計未來5年的成長率將佔中國娛樂及媒體產業之冠，中國電影票房更預期將在2017年首次超越美國而成為全球最大的電影市場，台灣影視音業者與發展最快且最大的華文市場為鄰，加上的堅強軟實力為基礎，為台灣影視音業者「立足台灣、進軍國際」奠定最佳的發展基礎。



運籌帷幄、合縱連橫 提升影視音業者的國際競爭力資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師段士良指出，隨者大陸娛樂消費市場的快速成長，台灣影視音產業因應變局，無不積極進行大陸市場佈局；兩岸影視音產業合作日益頻繁，惟受限兩岸廣電法令限制。他建議，台灣影視業者宜規劃如何透過中外合資或契約合作方式突破既有的投資限制架構，並針對集團公司間價值鏈及利潤配置重新檢視，以提升集團稅賦效率與整體獲利，進而提升國際競爭力。



普華商務法律事務所律師楊敬先認為，相較美國、大陸、韓國等影視娛樂集團，台灣影視音產業規模普遍較小，雖然創意、技術及經驗等不落人後，但如果目標是向國際市場進擊、突圍並佔有一席之地，合縱連橫可能是唯一的解套良方。他指出，透過影視音產業垂直、水平整合或跨界聯盟，達到一源多用、交互行銷及精簡成本等併購綜效，將是台灣娛樂媒體產業不可忽視的經營課題。楊敬先強調，台灣影視音產業除捍衛固有疆界，應不斷主動出擊、創新求變、運籌帷幄、合縱連橫，始能掌握發展契機。



透過併購脫胎換骨 應對瞬息萬變的多元市場資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長郭宗銘指出：近年來台灣影視音產業面臨人才流失、資金不足等議題，針對租稅獎勵及優惠政策方面，建議參照生技產業增列股東投資抵減，鼓勵資金投入；另參考韓國租稅優惠措施，提供獲利前3年減半課稅，以強化產業競爭力。



影視音產業(尤其電影產業)相較其他產業投資風險較高，唯有降低整體投資風險，提高投資報酬，才能順利募集資金；過往靠內部成長擴充營運規模已不可行，透過併購策略，結合產業鏈的資源，包括水平整合及垂直整合，始能應付瞬息萬變的多元市場。



訊息來源：資誠聯合會計師事務所



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