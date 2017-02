翻轉經濟再循環 大愛創造永續行



(中央社訊息服務20170223 16:41:24)「2017 資誠PwC、華南銀行CSR論壇」2月22日下午在台北市華南銀行總行大樓國際會議中心舉行,本次論壇為全球四大會計師事務所資誠PwC與華南銀行首度共同舉辦,以「支持新創5+2 創造永續新經濟」為主題,邀請大愛感恩科技等「綠色科技、創新農業與循環經濟」的領域產業專家進行經驗分享,並吸引近320位企業界代表、新農業的社會企業代表齊聚參與,一同關心循環經濟的方向與實踐的目標,大愛感恩科技也藉此傳遞環保公益、社會企業、環境教育三者如何能落實在個人/家庭/企業之間。



「什麼是循環經濟的精神?讓我們將已經所擁有的,繼續產生價值並努力極大化,正是所謂循環經濟精神之核心。」由台灣大學環境工程學研究所馬鴻文教授於專題演講中提到。政府為了有效提升經濟發展以及因應COP22後全球調適氣候變遷的挑戰,進而加速產業轉型升級,擇定「綠能科技」、「亞洲˙矽谷」、「生技醫藥」、「國防產業」、「智慧機械」等五大創新產業再加上「新農業」、「循環經濟」為5+2新創產業,作為驅動台灣未來產業成長的核心目標。



此次論壇活動「綠能科技的發展與機會」主題由資誠永續發展服務(股)公司董事長朱竹元先生擔任主持人,與談人包含大愛感恩科技總經理李鼎銘,及行政院環保署廢管處洪榮勳顧問、臺灣飛利浦公司曾正忠顧問、石安牧場謝倩芬總經理等人。



李鼎銘總經理透過現「身」說法分享到:「我的西裝、我的襯衫、我的領帶,都是寶特瓶回收再製而成的,但是...人不是寶特瓶做的喔∼人是『資源再生』--志工投入,讓生命更有意義。」大愛感恩將寶特瓶再利用發揮最大價值,打造自有品牌「DA.AI」藉著有形產品,傳達無形的心念與處處教育的影響力,綠色奇蹟的力量令在場眾多與會企業來賓驚歎不已。



資誠永續發展服務董事長朱竹元先生提到:「COP 21巴黎的氣候會議結束了之後,節能減碳、永續、綠色產業的發展將是全世界的潮流。」大愛感恩科技現今已是紡織產業界中的一股清流典範,透過將寶特瓶「資源變黃金、黃金變愛心、愛心化清流、清流繞全球」的精神,將環保教育與慈善理念落實於環保織品。人手隨意丟棄的垃圾,其實是城市裡的礦產、放錯地方的資源,能夠藉力使力,匯聚眾人的力量將愛心擴到最大,這就是社會企業存在的意義。



李鼎銘總經理最後提到,一般企業所追求的是『投資報酬率 (Return On Investment,R.O.I.)』,但大愛感恩科技的R.O.I.是旨Return Of Influence『影響力的深植』,企業必須追求永續才能存活,循環經濟之下,需要的是「分享」+「創新」。大愛感恩科技近年成功製成二次回收 Recycle to Recycle (R2R) 酯粒/環保紗,創新製作成防護立體口罩、防眩光眼鏡、毛毯、圍巾等產品,真正實踐達到永續低能耗、低汙染,從「減廢」到「零廢」循環經濟的綠色力量持續邁進,對的事情 ~ 持續做就對了,祈願地球資源生生不息,永續發展,讓世界變得更美好。



