義大慈愛社舉辦「多莉育樂冬令營」中央社 (2017-02-23 16:41)
義大慈愛社舉辦「多莉育樂冬令營」
(中央社訊息服務20170223 16:41:04)義守大學慈愛社34位學子，前往高雄市維新國小舉辦五天四夜的「多莉育樂冬令營」，以分組闖關的形式，融入海洋環保及海洋生態保育觀念，引領國小學童關懷海洋永續問題。
義大慈愛社學子為培養國小學童海洋保育的觀念，特地前往維新國小舉辦育樂營，期望學童對海洋環保有更深入的了解。
就讀義大電機工程學系二年級、擔任副召的吳秉丞表示，舉辦營隊不僅希望將新知識傳達給小學童，更希望能為小學童留下美好的回憶，也感謝維新國小校長楊欽助與學務處主任何宏洲大力支持，「沒有他們，就沒有辦法完成這個營隊。」
義大慈愛社學子設計一連串的「尋寶時間」，以闖關遊戲的方式，獲得提示，並找到最終寶藏，不僅培養小學童的團隊合作與默契，更在遊戲中得到海洋保育的知識。
擔任總召的嚴鈺棋同為電機系二年級的學生，他表示，從此次營隊籌備中學到很多，包括活動規劃、時間控管以及團隊協調溝通，幸賴所有慈愛社學子的幫助才造就這一次的活動。他表示，活動最後一天，小學童拉著義大學子們的手，並問到「可以不離開嗎？」、「下次還會來嗎？」紛紛表示不捨，卻也看見營隊活動受歡迎的程度。
訊息來源：義守大學
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