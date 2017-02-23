《坦克世界》主播連續直播多小時后竟然死亡北京新浪網 (2017-02-23 18:38)
國外一名《坦克世界》的主播近日在自己直播的時候死亡，年僅34歲。
Twitch平台的主播Brian 「PoShYbRiD」 Vigneault參加了一次慈善馬拉松直播活動，需要連續直播24小時來籌集善款，而他自己連續直播20多小時后竟然在直播現場死亡，具體死亡原因尚未公佈。
Vigneault經常參加慈善活動，至今為止籌集善款超過10000萬美元。《坦克世界》的發行商Wargaming公司在聽聞這件事後，也在官網上做出聲明：「主播Brian 「PoShYbRiD」 Vigneault突然離開了我們，對此我們表示很難過，他是一個致力於《坦克世界》與慈善事業發展的人，也是一名忠實的玩家，我們向他的家人致以最真摯的慰問。」
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