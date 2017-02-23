AMD Ryzen 5/3處理器發售日期曝光：就在今年上半年北京新浪網 (2017-02-23 18:40)
AMD已經發佈了最新的三款旗艦處理器：Ryzen 7 1700、1700X和1800X，那麼除了這三款高端處理器之外，更加平民的R5和R3什麼時候發佈呢？AMD並沒有在發佈會上提及這個消息，不過還是有網友獲取到了部分的信息。
根據Reddit網友曝光的一張圖，AMD的Ryzen 5處理器的發售時間將會在2017年第二季度，而Ryzen 3的發售時間為2017年下半年，應該在RX 500系列顯卡之後發佈。
至於R5和R3的價格，有媒體爆料稱R5的售價從175美元（1203元人民幣）起至259美元（約合1780元人民幣），至於R3的售價從129美元（887元人民幣）至149美元（1024元人民幣）。
之前就有R5 1600X的性能曝光，Ryzen R5 1600X在跑CPU-Z測試的時候，多核跑分比Core i7-6850K還強。
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